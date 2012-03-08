فرهنگیان در انتخابات حماسه آفریدند

به گزارش خبرنگار مهر، فرشته حشمتیان شب چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان کرمان گفت: فرهنگیان با گوش فرادادن به فرامین رهبری حضوری غرور آفرین در انتخابات داشتند.

حشمتیان با اشاره به نقش معلمان در شرکت پرشور دانش آموزان در پای صندوق های رای ادامه داد: این انتخابات دشمنان را بیش از پیش ناامید و مایوس کرد.

وی با اشاره به نقش معلمان در تربیت نسل آینده ایران اسلامی گفت: آرامش لازمه پذیرش مسئولیت برای تعلیم و تربیت افراد است.

این مسئول با اشاره به وجود 18 هزار موسسه آموزشی غیر دولتی در کشور گفت: از این تعداد 10 هزار مدرسه غیر دولتی هستند.

وی ادامه داد: هشت و هزار و 400 موسسه نیز مربوط به آموزشگاه های غیر دولتی در کشور مشغول به فعالیت هستند.