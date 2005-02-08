بازي انتخاباتي با اقوام قابل بخشش نيست // شعار غير عملي سو ء استفاده از احساسات مردم است

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي تاكيد كرد : سياه نمايي و ايجاد شكاف ميان قوميت ها و مذاهب با وعده هاي غير ممكن از سوي كانديداها قابل بخشش نيست و مسوولان ذيربط بايد اين گونه موارد را در نظر گرفته ، اجازه چنين حركاتي را به هيچ جناح و گروهي ندهند .

حميد رضا حاج بابايي در گفتگو با خبرنگار سياسي مهر، با تاكيد بر اينكه بحث انتخابات بحثي ملي است افزود : مهمترين وظيفه رييس جمهور ايجاد وحدت ملي و هماهنگي ميان قوميتها ، مذاهب و اقشار و صنوف مختلف است .



وي افزود: درآستانه انتخابات هركانديدا يا جناحي اجازه دارد برنامه هاي ملي خود را اعلام كند، اما بايد در اعلام اين برنامه ها از ورود به جزئيات و اعلام موارد غير قابل اجرا خود داري كنند .



نماينده مردم همدان تاكيد كرد : ايجاد اختلاف و شكاف در صفوف اجتماعي و قوميتها براي تبليغ برنامه ها جرمي نابخشودني در جهت تضعيف نظام است .



وي با بيان اينكه در ايران ميان قوميتهاي گوناگون فرقي وجود ندارد افزود : هر رييس جمهور وظيفه دارد در حيطه برنامه ها و اهداف نظام جمهوري اسلامي ايران به مسائل اقوام به نحوي در خور و شايسته رسيدگي كند و سوء استفاده از احساسات و سياسي بازي در مسائل انتخابات از هيچ كس پذيرفتني نيست .



حاج بابايي افزود: همه كانديدا ها بايد شعارهاي معقول و منطقي و عملياتي بدهند و هرگونه شعارغيرعملي و مغاير با قانون اساسي ، سوء استفاده از احساسات مردمي محسوب مي شود .