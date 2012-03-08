شهرک های صنعتی و پروژه بزرگراه همت نیازمند نگاه ویژه هیئت دولت هستند

محمد جواد کولیوند در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص چهارمین دور سفر هیئت دولت به استان البرز گفت: سفرهای استانی هیئت دولت زمانی ارزشمند برای مسئولان و مدیران استانی است تا با بررسی هائی که از قبل صورت گرفته مشکلات و معضلات در زمینه های مختلف را به مسئولان عالی رتبه کشوری منتقل کرده و برای رفع آن معضلات تلاش کنند.

وی افزود: یکی از مسائلی که باید به جد مورد توجه و بررسی هیئت دولت در این دور از سفر قرار گیرد، بحث پروژه همت و ضرورت تلاش دوچندان برای اتمام هر چه زودتر آن است.

وی تصریح کرد: لازم است مسئولان راهسازی و دست اندرکاران این پروژه مشکلات و موانع سر راه این پروژه در بررسی کرده و آنها را به هیئت دولت برای رفع هر چه سریعتر انتقال دهند.

هدفمندی یارانه ها کارخانجات صنعتی را نیز شامل شود

کولیوند همچنین با اشاره به شهرک های صنعتی فعال در استان گفت: بحث شهرک های صنعتی نیز یکی از مباحثی است که باید جدی تر از قبل مورد توجه هیئت دولت قرار گیرد.

وی تصریح کرد: ایجاد شهرک های صنعتی بیشتر و یا فعال سازی آن دسته از شهرک هائی که آنطور که انتظار می رود فعال نبوده و کارآئی چندانی ندارند، آینده ای همراه با پیشرفت و توسعه صنعتی دو چندانی را برای استان رقم می زند.

وی با اشاره به بحث هدفمندی یارانه ها افزود: هدفمندی یارانه ها به ویژه در انرژی، برای خانواده ها لحاظ شده اما این سهم برای کارخانه ها و مراکز صنعتی دیده نشده و همین امر آنها را با چالش مواجه کرده که باید مورد توجه قرار گرفته و برآوردی صورت گیرد که سهم تولید در اختیار کارخانه ها قرار گیرد.

نماینده منتخب مردم در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: دانشگاه تربیت معلم که حالا به نام دانشگاه خوارزمی شهرت دارد، می تواند با تصویب هیئت دولت برای تبدیل این دانشگاه به دانشگاه دولتی استان، گام بزرگی برای پیشرفت روزافزون البرز در بحث فرهنگ و آموزش عالی باشد.

وی تاکید کرد: این امر باید با تلاش مسئولان استانی مورد توجه و بررسی هیئت دولت قرار گرفته و برای تحقق آن تلاش شود.

