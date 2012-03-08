سرقت 700 میلیونی کارمند بانک از حساب مشتریان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ شکریان در این باره اظهار داشت: با دریافت چندین شکایت از مشتریان یکی از بانک‌های تهران مبنی بر برداشت غیر مجاز از حساب آنان به مبلغ هفت میلیارد ریال، ﻤﺄموران اقدامات خود را آغاز کرده و بررسی‌های فنی انجام شده توسط کارشناسان توانستند متهم را شناسایی کنندو

وی ادامه داد: متهم یکی از پرسنل بانک بود که در بازه زمانی مختلف و با توجه به دسترسی به حساب مشتریان وارد اینترنت بانک شده و از حساب آنان وجه برداشت کرده است. با مشخص شدن موضوع ماموران بلافاصله کارمند بانک را دستگیر کردند که در بازجویی ها به جرمش اعتراف کرد.

معاونت اجتماعی پلیس فتا به مدیران موسسات و بانک‌ها توصه کرد در انتخاب پرسنل خود دقت بیشتری داشته به خصوص افرادی که به اطلاعات حساب شخصی مشتریان دسترسی کامل دارند تا از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری شود.

