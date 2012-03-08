اسناد مالکیت 1میلیون و 800 هزارهکتاراز اراضی ملی در تبریز صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر رستم صادقی ، در آئین کاشت نهال در شهرستان تبریز به مناسبت هفته منابع طبیعی با اشاره به اهمیت منابع طبیعی در رشد و توسعه کشور بخصوص بخش مهم و حیاتی کشاورزی و طرح توسعه فضاهای جنگلی درآذربایجان شرقی توسط این اداره کل طی چندسال اخیرگفت : درسال جاری نیز با مشارکت مردم ، ارگانها و نهادها ، در سطح 1000 هکتار جنگلکاری در سطح استان انجام خواهد گرفت و همچنین با مشارکت بهره برداران محلی یک صدو پنجاه هکتار سماق کاری در منطقه هوراند انجام

می گیرد.

صادقی در بخش دیگری با اشاره به استحصال 5 لیتر آب از ذهاب ایجاد شده در تونل آزادراه تبریز - زنجان گفت : مطالعه و عملیات اجرایی طرح توسعه فضای سبز منطقه "شبلی" هم اینک در دست اجرا قرار دارد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ، در ادامه از اجرای طرح توسعه فضای سبز در منطقه کوه "عون ابن علی"شهر تبریز موسوم به عینالی خبر داده و افزود : فاز دوم جنگل کاری ایل گلی به وسعت 200 هکتار ، توسط شهرداری در دست تکمیل است که 100 هکتار هم توسط این اداره کل انجام گرفته و علاوه بر آن ، توسعه طرح جنگلی منطقه "آرپا دره سی" نیز به وسعت 53 هکتار در دست اجرا قرار گرفته است.

وی همچنین با اشاره به رفع اختلاف یکصدوده پلاک اراضی ملی ، مابین اداره کل منابع طبیعی و اداره اوقاف استان گفت : طبق تفاهم نامه سازمان جنگلها و سازمان اوقاف ، این اختلافات طی چند ماه آینده حل خواهد شد .

صادقی در ادامه از 313 مورد پرونده دررابطه با درخواست اکتشاف و استخراج معدن در آذربایجان شرقی خبر داد و افزود : با 294 مورد درچارچوب قوانین کشوری موافقت شده که تمامی موارد بهره برداری با نظارت کارشناسان این اداره کل ، در راستای حفاظت از منابع طبیعی انجام گرفته است.

مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری استان ، در پایان با تاکید به این نکته که توسعه پایدار فقط در راستای حفاظت و حمایت همگانی از منابع ملی و طبیعی می تواند تداوم یابد افزود : با توجه به حمایت های همه جانبه مسئولین امر ، امید میرود حفاظت و حمایت از منابع طبیعی به فرهنگی ملی در استان تبدیل گردد.

