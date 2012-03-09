شماره تازه فصلنامه «گفتگو» ویژه جمهوری ترکیه منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، پرونده ویژه این شماره نشریه گفتگو که با همکاری نویسندگان و محققان ایرانی و ترکیه‌ای مانند ادیب آصف بکار اوغلو، سرحان آغاجان و احسان هوشمند آماده شده است، درباره ترکیه و تحولات سیاسی آن در یک دهه گذشته است.

بررسی کارنامه و نحوه عملکرد حزب عدالت و توسعه، مسئله کردها، شناسایی و تعریف دو کشور همسایه یعنی ایران و ترکیه از یکدیگر از موضوعات مقالات عمده این شماره از فصلنامه وزین گفتگو محسوب می‌شود.

تورج اتابکی در نخستین مقاله این شماره با نام «کمالیسم مرد، زنده‌‌باد کمالیسم» به کنکاش در چگونگی به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه و روند تاریخی این پدیده پرداخته است.

از نظر وی در این مقاله، حزب عدالت و توسعه سعی کرده روایتی نو از ناسیونالیسم ترک ارائه دهد که به عثمانی‌گری ترکان جوان در سال‌های پایانی امپراتوری نزدیک‌تر است و با کمالیسم متفاوت.

احسان هوشمند پژوهشگر مسائل هویتی و قومی در ایران در مقاله تحت عنوان «کردها میراث برجای مانده» به بررسی مسائل و مصائب کردهای ترکیه و مبارزات بی‌امان آن‌ها بر علیه تبعیض‌های متنوع کمالیست‌های و همچنین در یک بخش مجزا به بررسی سیاست‌های متفاوت تر و سهل گیرانه تر حزب عدالت و توسعه در خصوص مسئله کرد پرداخته است.

سرحان آفاجان محقق ترک در مقاله‌ای با نام شناختن و شناساندن همسایه به بررسی کتاب‌هایی که در ترکیه در خصوص ایران از سال 1900 تا کنون منتشر شده پرداخته است.

روش وی در شناسایی و معرفی کتاب تقسیم بازه زمانی 110 ساله به سه دوره تاریخی یعنی از ابتدای سده بیستم تا 1979 یعنی تاریخ انقلاب اسلامی، از 1979 تا سال 2000 و از سال 2000 تا به اکنون است.

همچنین در بخش «روزنامه» که یکی از بخش‌های پرطرفدار مجله است، دو مقاله در خصوص ترکیه به چشم می‌خورد. «مارال جعفرودی» به بررسی و مرور کوتاه انتخابات ترکیه به ویژه انتخابات پارلمانی اخیر پرداخته است.

«امین قلعه‌ای» در یادداشتی تحت عنوان «ترکیه دور، ترکیه نزدیک» به روند توسعه سیاسی و اقتصادی این کشور و شناسایی آسیب‌ها و تهدیدهای پیش‌رو پرداخته است.

در بخش تاریخی و آزاد، «کاوت بیات» سندشناس و مورخ کشورمان به ارائه هفت گزارش جدید از اسناد دست اول کنسولگری انگلستان در خصوص وقایع 21 آذر 1325 و جریان نجات آذربایجان پرداخته است.

این اسناد که از سری اسناد آزادشده آرشیو ملی بریتانیا هستند، برای نخستین بار در کشور و در این شماره از فصلنامه گفتگو، منتشر شده و خود بخشی از هزاران صفحه سند و گزارش‌های کنسولگری بریتانیا در تبریز است که تصویری از اوضاع کشور در خصوص سال 1320 تا 1325 ارائه می‌دهند.

در بخش مقالات آزاد، دو مقاله متفاوت در این شماره از گفتگو منتشر شده است؛ «علی کاراسار» در مقاله‌ای تحت عنوان تقسیمات اداری ماوراءالنهر در دوره بلشویک‌ها به بررسی این موضوع بر اساس اسناد محرمانه شوروی و رویکرد غالب بر این تقسیمات پرداخته است. در مقاله‌ای دیگر در همین بخش تحت عنوان «به کجا چنین شتابان» به بررسی و نگاه انتقادی در خصوص یک مصاحبه منتشرشده از صادق زیباکلام در خصوص خلقیات ایرانی‌ها و نقد ادعاهای وی برمی‌خوریم.

این شماره از مجله گفتگو در 144 صفحه با بهای 3000 تومان به مدیر مسئولی مراد ثقفی منتشر و توزیع شده است.