به گزارش خبرنگار مهر، رضا غلامی صبح پنجشنبه در جمع مسئولان استان افزود: علاوه بر این بودجه استان را بر اساس شاخصهای زیربنایی توزیع میکنیم تا بتوانیم با جذب سرمایهگذاران رفاه را برای گلستانیها به همراه بیاوریم.
وی از تصویب آیین نامه مشاوران جوان خبر داد و گفت: با تصویب آییننامه مشاوران جوان از ظرفیت این قشر برای پیشبرد اهداف استان بیشتر استفاده خواهد شد.
وی افزود: همچنین هئیت مدیره شهرکها ی صنعتی قول مساعد داده است تا گروه مشاوران جوان را برای بازدید از دستاوردهای صنعتی کشور به فولاد اسفراین مشهد اعزام کنند.
غلامی اذعان کرد: در یازدهمین جلسه کارگروه برنامهریزی در مورد پیگیری کارگروه اشتغال، سلامت و بودجه استان بحث و تبادل نظر شد و مصوباتی نیز در همین راستا به تصویب رسید.
معاون برنامهریزی استاندار گلستان یادآور شد: با ارائه برنامههای کارگروههای مختلف با برگزاری جلسات مختلف اقدامات خوبی در خصوص سلامت و بحث اشتغال که از اولویتهای اساسی استان در سال جاری بوده است، انجام شده و تلاش مسئولان در کارگروههای مختلف در این خصوص قابل تقدیر است.
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