به گزارش خبرنگار مهر، رضا غلامی صبح پنجشنبه در جمع مسئولان استان افزود: علاوه بر این بودجه استان را بر اساس شاخص‎های زیربنایی توزیع می‎کنیم تا بتوانیم با جذب سرمایه‎گذاران رفاه را برای گلستانی‎ها به همراه بیاوریم.

وی از تصویب آیین نامه مشاوران جوان خبر داد و گفت: با تصویب آیین‎نامه مشاوران جوان از ظرفیت این قشر برای پیشبرد اهداف استان بیشتر استفاده خواهد شد.

وی افزود: همچنین هئیت مدیره شهرک‎ها ی صنعتی قول مساعد داده است تا گروه مشاوران جوان را برای بازدید از دستاوردهای صنعتی کشور به فولاد اسفراین مشهد اعزام کنند.

غلامی اذعان کرد: در یازدهمین جلسه کارگروه برنامه‌ریزی در مورد پیگیری کارگروه اشتغال، سلامت و بودجه استان بحث و تبادل نظر شد و مصوباتی نیز در همین راستا به تصویب رسید. ‎

معاون برنامه‎ریزی استاندار گلستان یادآور شد: با ارائه برنامه‎های کارگروه‎های مختلف با برگزاری جلسات مختلف اقدامات خوبی در خصوص سلامت و بحث اشتغال که از اولویت‎های اساسی استان در سال جاری بوده است، انجام شده و تلاش مسئولان در کارگروه‎های مختلف در این خصوص قابل تقدیر است.