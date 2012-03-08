اعتراف آپاچی سوار زورگیر به 50 زورگیری

به گزارش خبرگزاری مهر،سرهنگ احد کریمی در تشریح این خبر گفت: در پی زورگیری 3 نفر با یک دستگاه موتورسیکلت آپاچی قرمز رنگ در چهار روز قبل،ماموران اطلاعات و عملیات کلانتری آبکوه تحقیقات وسیعی را برای شناسایی و دستگیری سارقان آغاز کردند.

فرمانده انتظامی مشهد افزود: با تحقیقات و اقدامات اطلاعاتی ماموران، شماره موتورسیکلت مشخص و با استعلام ، مالک موتورسیکلت که از سارقان حرفه ای بود،شناسایی شد.

سرهنگ کریمی تصریح کرد:با شناسایی مخفیگاه متهم در یکی از شهرک های اطراف مشهد، ماموران در طول سه شبانه روز گذشته مخفیگاه او را زیر نظر گرفتند و در عملیات ضربتی ساعت 18 روز گذشته او را در حالی که سوار بر موتور سیکلت بود،دستگیرکردند.

وی گفت: متهم در بازجویی های پلیس با معرفی دو نفر از همدستانش تا کنون به 50 فقره زورگیری در مناطق مختلف شهر مشهد اعتراف کرده است.

کریمی خاطر نشان کرد:متهم در مواجه با مالباختگان مورد شناسایی آنان قرار گرفته است و با اعترافات متهم تلاش پلیس جهت دستگیری همدستان وی ادامه دارد.



