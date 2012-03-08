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۱۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۵۱

اعتراف آپاچی سوار زورگیر به 50 زورگیری

اعتراف آپاچی سوار زورگیر به 50 زورگیری

عملیات ویژه ماموران پلیس موجب دستگیری آپاچی سوار زورگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،سرهنگ احد کریمی در تشریح این خبر گفت: در پی زورگیری 3 نفر با یک دستگاه موتورسیکلت آپاچی قرمز رنگ در چهار روز قبل،ماموران اطلاعات و عملیات کلانتری آبکوه تحقیقات وسیعی را برای شناسایی و دستگیری سارقان آغاز کردند.

فرمانده انتظامی مشهد افزود: با تحقیقات و اقدامات اطلاعاتی ماموران، شماره موتورسیکلت مشخص و با استعلام ، مالک موتورسیکلت که از سارقان حرفه ای بود،شناسایی شد.

سرهنگ کریمی تصریح کرد:با شناسایی مخفیگاه متهم در یکی از شهرک های اطراف مشهد، ماموران در طول سه شبانه روز گذشته مخفیگاه او را زیر نظر گرفتند و در عملیات ضربتی ساعت 18 روز گذشته او را در حالی که سوار بر موتور سیکلت بود،دستگیرکردند.

وی گفت: متهم در بازجویی های پلیس با معرفی دو نفر از همدستانش تا کنون به 50 فقره زورگیری در مناطق مختلف شهر مشهد اعتراف کرده است.

کریمی خاطر نشان کرد:متهم در مواجه با مالباختگان مورد شناسایی آنان قرار گرفته است و با اعترافات متهم تلاش پلیس جهت دستگیری همدستان وی ادامه دارد.


 

کد مطلب 1554880

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