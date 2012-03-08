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۱۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۳۳

حجت الاسلام میرعمادی:

استقبال از نمایشگاه کتاب لرستان نشان دهنده فرهنگ دوستی مردم است

استقبال از نمایشگاه کتاب لرستان نشان دهنده فرهنگ دوستی مردم است

خرم آباد - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد گفت: استقبال از نمایشگاه کتاب لرستان نشان دهنده فرهنگ دوستی مردم است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی عصر چهارشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه کتاب استان در سخنانی اظهار داشت: تلاش مسئولان امر در برگزاری این دوره از نمایشگاه کتاب استان لرستان قابل تقدیر است.

وی با تقدیر از مسئولان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان عنوان کرد: این نمایشگاه یکی از کم نظیرترین نمایشگاههای کتاب برگزاری شده در استان طی سالهای اخیر است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد یادآور شد: این دوره از نمایشگاه کتاب لرستان به لحاظ تعداد کتابها، تعداد ناشران و همچنین تنوع کتب مطلوب بوده است.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه کتابهای ارزشمندی توسط ناشران در این دوره از نمایشگاه عرضه شده است، عنوان کرد: همچنین استقبالی که اهالی فرهنگ دوست و کتاب دوست لرستان از این دوره از نمایشگاه کتاب داشتند چشمگیر بوده است.

وی از استقبال مردم استان از این دوره نمایشگاه کتاب لرستان با عنوان "کم نظیر" یاد کرد و گفت: با اینکه برگزاری این نمایشگاه مقارن با نمایشگاه عرضه کالا شده است ولی بازدید مردم از نمایشگاه کتاب استان لرستان به مراتب از بازار فروش اجناس شلوغ تر است و این مایه افتخار است که لرستان دارای چنین مردم فرهنگ دوستی است.

کد مطلب 1554881

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