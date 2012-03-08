احتکار کالاهای اساسی تا فازدوم هدفمندی/ بنزین نوروزی و اسکناس نو

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با انتقاد از نحوه مدیریت بر بازار ارز کشور گفت: برای عبور از شرایط فعلی که تحریم‌ها بر کشور سایه افکنده است، ‌باید ستاد فرماندهی فراقوایی با حضور نخبگان در اقتصاد تشکیل شود تا بتوان مشکلات را حل کرد.

با اینکه حداقل عیدی کارگران از 113 هزار تومان سال 80به 660 هزار تومان در سال 90 افزایش یافت، اما عدم شفافیت در اجرا و ضعف بعد نظارتی آن همچنان برقرار است، با این حال کارفرمایان وعده داده‌اند که تمام پرداختها را تا قبل از نورورز 91 انجام دهند.

عیدی کارگران/ خانه های متروکه



وزیر نیرو با اعلام جزئیاتی جدید از جلسات وی‍ژه دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، گفت: افزایش قیمت آب در فاز دوم هدفمندی یارانه ها قطعی است.

قائم‌مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به کشف خانه‌های متروکه‌ای که کالاهای اساسی را احتکار کرده بودند، گفت: بر اساس ابلاغیه جدید وزیر صنعت، معدن و تجارت، انبارهای شرکت بازرگانی دولتی ایران، شرکت پشتیبانی امور دام و شبکه حمل و نقل در حالت آماده‌باش 24 ساعته برای توزیع کالا هستند.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به آغاز طرح نظارت بر عرضه بنزین نوروزی در جایگاه‌های سوخت از راه‌اندازی جایگاه سیار بنزین در مسیرهای شلوغ خبر داد و اعلام کرد: برای نوروز امسال کمبود بنزین و گازوئیلی برای عرضه به مردم وجود ندارد.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی از ارایه پیشنهاد این سازمان برای فروش اموال مازاد وزارتخانه‌ها و بانک‌ها و موافقت وزیر اقتصاد خبر داد و گفت: ‌اگر دولت با این طرح موافقت کند، آن را به صورت لایحه تقدیم مجلس می‌کنیم.

فروش اموال مازاد وزارتخانه ها



همزمان با افزایش قیمت نفت خام صادراتی ایران به مرز 125 دلار در بازارهای آسیایی، عنوان گران قیمت‌ترین نفت خام سبک و سنگین در بازار آسیا و اروپا به نفت خام صادراتی ایران تعلق گرفته است.

مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی با اعلام اینکه براساس جدیدترین قیمت‌گذاری انجام شده، مجموعه هتل‌های هما 651 میلیارد تومان ارزش دارد، گفت: اگر خریداری برای این خرید مجموعه هتلها نبود، این هتلها هر کدام به‌صورت جداگانه به فروش می‌رسند.

تصویب عرضه سبد کالایی



اگرچه هیئت دولت هفته گذشته مصوب کرد که سبد کالایی شامل اقلامی همچون برنج، روغن، شکر، گوشت و مرغ از سوی دستگاه‌های دولتی در اختیار کارمندان قرار گیرد، اما گویا، بودجه رفاهی کارکنان، کفاف تامین این اقلام را نمی‌دهد.

تعیین 795 هزار تومان به عنوان نرخ جدید معیشت خانوار 4نفره، 575 هزار تومان خط فقر شدید، 26.8درصد نرخ تورم تا پایان بهمن ماه و جمع‌بندی گزارشات 30 استان برای دفاع در چانه زنی‌های مزد91؛ مهم‌ترین اقدامات کارگران برای حضور در شورای ‌عالی کار است.

مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی با اعلام اینکه بانک‌های عاملی که مجری توزیع اسکناس نو پایان سال میان مردم هستند، معرفی می‌شوند، گفت: برنامه‌ای برای عرضه ایران‌چک‌های 100 و 200 هزار تومانی نداریم.

توزیع اسکناس نو



معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام آغاز اجرای طرح "استاد -شاگردی" در برخی از استان‌ها، از آخرین تصمیمات شورای‌عالی اشتغال در مورد پرونده زودبازده‌ها و اولویت‌های 3 گانه آن خبر داد.

وزیر نفت شرایط بازار جهانی نفت پس از افزایش تحریم‌های ایران را "متشنج" توصیف کرد و از توسعه صنایع پتروشیمی عسلویه با استفاده از خط اعتباری چین خبر داد و اعلام کرد: ایران به بزرگترین صادرکننده پتروشیمی جهان تبدیل می‌شود.

مدیرکل سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی از آغاز عرضه ایران چک‌های جدید 50 هزار تومانی به چرخه پولی کشور از تیر یا مردادماه سال آینده خبرداد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان جزئیات برنامه‌های حمل و نقل هوایی، زمینی، ریلی و بین المللی در ایام نوروز، گفت: پیش بینی می‌شود که میزان جابجایی از طریق حمل و نقل عمومی به 56 تا 60 میلیون نفر افزایش پیدا کند.

لغو مجوز یک بانک خصوصی



خبرگزاری مهر از نحوه تأمین اعتبار یارانه نقدی اسفندماه گزارش داد و جدول پول دریافتی از بانکها با عنوان "مابه‌التفاوت ارز دریافتی" را منتشر کرد.

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از احتمال لغو مجوز فعالیت یک بانک خصوصی به دلیل دورزدن قانون و همچنین اختلال در فعالیتهای بانکی خبر داد.

خریداران آسیایی در حالی برای هر بشکه نفت خام سبک ایران بیش از 123 دلار و 81 سنت پرداخت کرده‌اند که قیمت نفت سبک ایران حدود 1.49 دلار بالاتر از نفت برنت دریای شمال در بازارهای آسیایی معامله شده است.

تنظیم بازار



قائم‌مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت از مصوبه ستاد تنظیم بازار برای الزام در هماهنگی نرخ‌گذاری کالاهای اساسی همچون برنج، روغن و شکر در بورس با سیاستهای تنظیم بازار خبرداد و گفت: اجازه سوءاستفاده دلالان از بورس کالا داده نمی‌شود.