به گزارش خبرنگار مهر، امروز نگاه‌های خیره مانده به دور دست‌ها، محبت را در همین نزدیکی پیدا می‌کنند.



امروز از آسمان هم وطنی، باران هم نوعی می بارد و درخت انسانیت جوانه می زند.



امروز فرشته 10 بار سرمشق آفرین بر عاطفه را مشق می کند و نیکی با شوق بیشتری در خانه بهار را می زند؛ انگار آن سوتر کرامت هم یک بار دیگر با نوروز آشتی کرده است.



امروز دیگر نیاز رنگ کویر ندارد چرا که در مزرعه عشق هر ایرانی، بذرهای همیاری، گل سرخ بی نیازی را می رویاند.

این طرف تر اما؛ کوچه ای هنوز برای بازی کودکانه بچه همسایه تنگ است. وای، انگار کفشش دهان باز کرده است، شاید هم دارد به من و تو می خندد. توپش را ببین، از بس زمین خورده دیگر نای بلند شدن ندارد.



چقدر به من و تو نگاه می کند، نکند ما را می شناسد و ما او را به یاد نمی آوریم؛ نگاهش اما مهربان است و صمیمی.



حالا یادم آمد، او را چند باری در صف نانوایی محله دیدم. اما فکر کنم از من بزرگتر باشد ولی چرا کفش هایش با او بزرگ نشده اند، پایش از بس روی زمین مانده چقدر خاکی شده است.



نگاه کن! آن احسان نیست که از ته کوچه دارد قدم هایش را دو تا یکی می کند، چقدر عجله دارد. انگار چیزی را محکم در بغل گرفته است.



سلام احسان! سلام...

و احسان به طرف کودک همسایه می رود...



آن چیست که با لبخند به آن کودک داد...



و چند لحظه بعد تکه های کاغذ کادو هر طرف کوچه دیده می شود و حالا این کودک همسایه است که کفش های نویش را محکم در بغل گرفته و با خنده می چرخد و می چرخد و می چرخد...

