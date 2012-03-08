90 درصد از اراضی ملی گلستان سند دارند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا غلامی صبح پنجشنبه در حاشیه افتتاح طرح های منابع طبیعی افزود: شرط استمرار توسعه پایدار حفظ منابع طبیعی است که در این خصوص اقدامات خوبی صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: همچنین در حال حاضر 15گروه تخصصی مرتبط با بخش کشاورزی ،حفظ آب و خاک در استان مشغول به کار است و هدف ما افزایش دوبرابری سرانه است که امیداوریم با توسعه صنعت و کشاورزی بواسطه استفاده صحیح از منابع طبیعی و آبخیزداری به این مهم دست یابیم.



مدیرکل منابع طبیعی گلستان نیز با بیان سیمای منابع طبیعی استان و وضعیت نگران‌کننده فرسایش ،خلاصه‌ای از طرح آبخیز را تشریح کرد.



حمید سلامتی از تمامی مدیران مرتبط و ساکنین درخواست مساعدت و همکاری در اجرایی شدن این طرح کرد.

سپس ریاست سازمان جهادکشاورزی استان با تشریح اهمیت انفال الهی عنوان کرد: تمامی طرح‌های مرتبط با جهادکشاورزی در این طرح به صورت هماهنگ اجراخواهدشد.

سید نصیرسیدمحمدی افزود: ضمن اینکه مساعدت و همکاری مردم در موفقیت طرح لازمه امر است.

دکترسعدالدین رئیس دانشکده مرتع و آبخیزداری دانشگاه گنبد نیز طی سخنانی ضمن تشکر از توجه مسئولین ارشد استانی به اهمیت این طرح گفت: حوزه‌های آبخیزنیاز به سند چشم‌اندازدارد و این حلقه گمشده کار است که می تواند ما را به سمت درست سوق دهد.