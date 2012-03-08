سفر هیئت دولت به البرز خیر و برکت را به همراه دارد

قادر آشنا در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص سفر رئیس جمهور و هیئت همراه به استان البرز گفت: اصل سفر رئیس جمهور و هیئت همراه، اقدامی ارزشمند همراه با خیر و برکت مضاعف برای استان است که این امر قابل تقدیر و تجلیل خواهد بود.

وی افزود: اینکه مقامات عالی رتبه کشوری برای بررسی مشکلات و معضلات یک استان، شهرستان و گاها بخش ها و روستاها ی کشور در میان مردم حاضر شده و برای رفع آن مشکلات تلاش می کنند و بعد در دور بعد آنها را پیگیری می کنند، نشان از عمق اهمیتی است که نظام به مردم خود می دهد.

وی تصریح کرد: سفر هیئت دولت زمان بسیار مغتنم و ارزشمندی است که می توان با استفاده بهینه از آن بسیاری از مشکلات و معضلات استان را رفع و یا برای رفع آنها اقدام کرد.

آشنا تاکید کرد: این سفر برای پیگیریهای مصوبات قبلی صورت می گیرد تا با بررسی عوامل مسبب در اجرائی نشدن برخی مصوبات، در مورد مصوبه های جدید تصمیم گیری شود.

وی گفت: اگر به دنبال پیشرفت و توسعه همه جانبه استان هستیم باید هریک به تعهدات خود که در قالب مصوبات در سفرهای هیئت دولت، می پذیریم وفادار بوده و برای تحقق آنها تلاش کنیم.

وی افزود: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز، تلاش کرده سهم زیادی از تعهدات خود را جامه عمل بپوشاند و همه عزم خود را به کار گرفته تا آن بخشی از مصوبات مربوط به این حوزه که تاکنون عملی نشده، هر چه سریعتر اجرائی شده و هیچ مصوبه اجرائی نشده ای برای دور بعدی سفر باقی نماند.

