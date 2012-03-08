توزیع 150 هزار اصله نهال در بندرگز

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر علیمی صبح پنجشنبه حاشیه برنامه های هفته منابع طبیعی با پر اهمیت توصیف نمودن نقش منابع طبیعی و فضای سبز در زندگی بشری بر صیانت و حفاظت از آن تاکید کرد.

وی گفت: همزمان با هفته منابع طبیعی در آئینی با حضور فرماندار و مسئولان بندرگز ، 800 اصله نهال در منطقه جنگلی "ول افرا" این شهرستان ، غرس شد.



همچنین در این همایش ، از همیاران طبیعت و تنی چند از کارکنان و بازنشستگان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بندرگز تجلیل و قدردانی شد.



هفته منابع طبیعی و آبخیز داری از 15 الی 21 اسفند ماه سالجاری برگزار می شود و شعار امسال این هفته ، "منابع طبیعی پشتوانه جهاد اقتصادی" نامگذاری شده است.