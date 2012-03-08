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۱۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۵۳

علیمی خبر داد:

توزیع 150 هزار اصله نهال در بندرگز

توزیع 150 هزار اصله نهال در بندرگز

بندرگز - خبرگزاری مهر: رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بندرگز گفت: در این هفته 150 هزار اصله نهال بین اقشار مختلف مردم در این شهرستان در حال توزیع است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر علیمی صبح پنجشنبه حاشیه برنامه های هفته منابع طبیعی با پر اهمیت توصیف نمودن نقش منابع طبیعی و فضای سبز در زندگی بشری بر صیانت و حفاظت از آن تاکید کرد.

وی گفت: همزمان با هفته منابع طبیعی در آئینی با حضور فرماندار و مسئولان بندرگز ، 800  اصله نهال در منطقه جنگلی  "ول افرا" این شهرستان ، غرس شد.

همچنین در این همایش ، از همیاران طبیعت و تنی چند از کارکنان و بازنشستگان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بندرگز تجلیل و قدردانی شد.

هفته منابع طبیعی و آبخیز داری از 15 الی 21 اسفند ماه سالجاری برگزار می شود و شعار امسال این هفته ، "منابع طبیعی پشتوانه جهاد اقتصادی" نامگذاری شده است.
کد مطلب 1554888

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