جشنواره ملی تئاتر، سرود و تواشیح سپاه در استان البرز به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جشنواره ملی تئاتر، سرود و تواشیح سپاه پاسداران در استان البرز قبل از ظهر پنج شنبه با معرفی برترین ها و با حضور مسئولان لشکری و کشوری در سالن سیروس صابر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز برگزار شد.

صفار هرندی وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی، سردار حسینی مطلق فرمانده سپاه استان البرز، سردار اکبرشاهی فرمانده انتظامی استان البرز، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز نیز در این اختتامیه حضور داشتند.

تهران، آذربایجان شرقی و غربی، زنجان، مرکزی، اصفهان، کهکیلویه و بویراحمد، فارس، چهارمحال بختیاری، سمنان و لرستان از جمله استان های بودند که در این جشنواره حضور داشتند.

محل برگزاری این جشنواره در سه سالن میلاد شهرداری کرج، سالن سیروس صابر اداره کل فرهنگ و ارشاد استان البرز ، سالن شهدا کانون جوانان بسیج برگزار شد.

جشنواره ملی تئاتر سرود و تواشیح از 16 تا 18 اسفندماه سال جاری به مدت سه روز در استان البرز برگزار شد.

بهترین بازیگر، گریم، نویسندگی، کارگردانی، طراحی صحنه و لباس و موسیقی نیز مورد ارزیابی و قضاوت قرار گرفتند و نفرات برتر آن انتخاب شدند.