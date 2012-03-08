۱۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۳۳

با حضور صفار هرندی/

جشنواره ملی تئاتر، سرود و تواشیح سپاه در استان البرز به کار خود پایان داد

کرج – خبرگزاری مهر: جشنواره ملی تئاتر، سرود و تواشیح سپاه پاسداران در استان البرز با معرفی برترین ها به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جشنواره ملی تئاتر، سرود و تواشیح سپاه پاسداران در استان البرز قبل از ظهر پنج شنبه با معرفی برترین ها و با حضور مسئولان لشکری و کشوری در سالن سیروس صابر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز برگزار شد.

صفار هرندی وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی، سردار حسینی مطلق فرمانده سپاه استان البرز، سردار اکبرشاهی فرمانده انتظامی استان البرز، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز نیز در این اختتامیه حضور داشتند.

تهران، آذربایجان شرقی و غربی، زنجان، مرکزی، اصفهان، کهکیلویه و بویراحمد، فارس، چهارمحال بختیاری، سمنان و لرستان از جمله استان های بودند که در این جشنواره حضور داشتند.

محل برگزاری این جشنواره در سه سالن میلاد شهرداری کرج، سالن سیروس صابر اداره کل فرهنگ و ارشاد استان البرز ، سالن شهدا کانون جوانان بسیج برگزار شد.

جشنواره ملی تئاتر سرود و تواشیح از 16  تا 18 اسفندماه سال جاری به مدت سه روز در استان البرز برگزار شد.

بهترین بازیگر، گریم، نویسندگی، کارگردانی، طراحی صحنه و لباس و موسیقی نیز مورد ارزیابی و قضاوت قرار گرفتند و نفرات برتر آن انتخاب شدند.

