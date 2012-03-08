آماده تعامل با پوتین هستیم / وی پیروز اصلی انتخابات است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، "هیلای کلینتون" در اظهاراتی در واکنش به پیروزی ولادیمیر پوتین در انتخابات ریاست جمهوری روسیه اظهار داشت: ولادیمیر پوتین پیروز آشکار و اصلی انتخابات روسیه است.

وزیر خارجه آمریکا افزود: آمریکا آمادگی همکاری با پوتین پس از آغاز به کار در پست ریاست جمهوری را دارد.

وی تاکید کرد: واشنگتن تلاش خواهد کرد که راههایی برای توسعه همکاریها در برخی مسائل پیچیده بیابد.

خاطرنشان می شود پوتین در انتخابات اخیر ریاست جمهوری روسیه با بدست آوردن اکثریت قاطع 64 درصد آرا پیروز شد.