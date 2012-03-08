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۱۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۵۴

عسگری:

مشارکت مردم موحب رونق منابع طبیعی می شود

مشارکت مردم موحب رونق منابع طبیعی می شود

بندرگز - خبرگزاری مهر: فرماندار بندرگز گفت: یکی از مهمترین اصول در احیا و نگهداری منابع طبیعی که موجب رونق این منابع خدادادی می شود، مشارکت مردم در این عرصه است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عسگری صبح پنجشنبه در حاشیه برنامه های هفته منابع طبیعی شهرستان افزود: حفاظت از منابع طبیعی یک رسالت مهم محسوب می شود.

وی توسعه و نگهداری مراتع ، فضای سبز و منابع طبیعی را امری فرا بخش بیان کرد و افزود:  همه دستگاههای متولی باید با همکاری و تعامل بیشتر دراین زمینه تلاش و کوشش مدام داشته باشند.

وی با اشاره به اهمیت منابع طبیعی گفت : ترویج فرهنگ منابع طبیعی بین مردم باید در اولویت باشد و باید به آن توجه جدی داشت.

عسگری عنوان کرد: ترویج و گسترش فرهنگ درختکاری را باید با کاشت نهال گسترش داد و نهادینه کرد.

وی تصریح کرد : درختکاری یکی از سنن پسندیده و مورد سفارش اسلام است و هفته منابع طبیعی فرصتی برای تاکید بر لزوم نهادینه شدن غرس نهال و اهمیت منابع طبیعی است.

محمد باقر علیمی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیز داری شهرستان بندرگز نیز ضمن ارائه گزارش از عملکرد این نهاد در سالجاری واعلام برنامه های هفته منابع طبیعی ، بر توجه بیشتر به حفظ و حراست از منابع خدادادی و نگهداری از عرصه های طبیعی شد.
 

کد مطلب 1554893

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