مشارکت مردم موحب رونق منابع طبیعی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عسگری صبح پنجشنبه در حاشیه برنامه های هفته منابع طبیعی شهرستان افزود: حفاظت از منابع طبیعی یک رسالت مهم محسوب می شود.

وی توسعه و نگهداری مراتع ، فضای سبز و منابع طبیعی را امری فرا بخش بیان کرد و افزود: همه دستگاههای متولی باید با همکاری و تعامل بیشتر دراین زمینه تلاش و کوشش مدام داشته باشند.

وی با اشاره به اهمیت منابع طبیعی گفت : ترویج فرهنگ منابع طبیعی بین مردم باید در اولویت باشد و باید به آن توجه جدی داشت.

عسگری عنوان کرد: ترویج و گسترش فرهنگ درختکاری را باید با کاشت نهال گسترش داد و نهادینه کرد.

وی تصریح کرد : درختکاری یکی از سنن پسندیده و مورد سفارش اسلام است و هفته منابع طبیعی فرصتی برای تاکید بر لزوم نهادینه شدن غرس نهال و اهمیت منابع طبیعی است.

محمد باقر علیمی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیز داری شهرستان بندرگز نیز ضمن ارائه گزارش از عملکرد این نهاد در سالجاری واعلام برنامه های هفته منابع طبیعی ، بر توجه بیشتر به حفظ و حراست از منابع خدادادی و نگهداری از عرصه های طبیعی شد.

