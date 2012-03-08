کتاب "اقتصاد در اسلام" در نمایشگاه کتاب لرستان رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام "سید احمد میرعمادی" طی مراسمی در هفتمین نمایشگاه کتاب استان از کتاب اقتصاد در اسلام که هفته گذشته منتشر شده رونمایی کرد.

وی با اشاره به جزئیات کتاب اقتصاد در اسلام بیان داشت: با توجه به نامگذاری سال 90 با عنوان سال جهاد اقتصادی این کتاب با نام اقتصاد در اسلام نوشته شده است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد تصریح کرد: محتوای کتاب اقتصاد در اسلام مربوط به خطبه های اول نماز جمعه خرم آباد است که به موضوع اقتصاد در اسلام پرداخته شده است.

نویسنده این کتاب تصریح کرد: کتاب اقتصاد در اسلام هفته گذشته در استان لرستان به چاپ رسیده است.

حجت الاسلام میرعمادی در ادامه سخنان خود با تاکید بر اهمیت و نقش کتاب در جامعه اسلامی عنوان کرد: کتاب در همه ادیان مورد توجه بوده ولی در دین مبین اسلامی ارزش و اهمیت مضاعفی برای کتاب وجود دارد.

وی با یادآوری اینکه بزرگترین معجزه پیامبر گرامی اسلام کتاب قرآن بوده است، افزود: بزرگان دین همواره بر ضرورت توجه به کتاب و کتابخوانی تاکید داشته اند.

حجت الاسلام میرعمادی از کتاب به عنوان میراثی ماندگار و سندی معتبر یاد کرد و گفت: توسعه فرهنگ کتابخوانی ارتقا سطح فرهنگی جامعه را به دنبال دارد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد در ادامه سخنان خود خواستار توجه ویژه مسئولان و متولیان امر به حمایت از نویسندگان لرستانی شد.