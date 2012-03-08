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۱۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۵۸

محمدنژاد:

ساخت آزمایشگاه آبفار مینودشت 4.8 میلیارد ریال هزینه دارد

ساخت آزمایشگاه آبفار مینودشت 4.8 میلیارد ریال هزینه دارد

مینودشت - خبرگزاری مهر: معاون طرح و توسعه شرکت آب و فاضلاب استان گلستان گفت: چهار میلیارد و 865 میلیون ریال برای آزمایشگاه شهرستان مینودشت هزینه می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم محمد نژاد صبح پنجشنبه در حاشیه اجرای این طرح افزود: ساختمان آزمایشگاه شهرستان مینودشت دارای 690 مترمربع زیربناست.

وی ادامه داد: مدت پیمان پروژه اجرای عملیات ساختمان آزمایشگاه شهرستان مینودشت 12ماه بوده و با برنامه ریزی های انجام شده به موقع به بهره برداری می رسد.

وی گفت:پایش کیفی تاسیسات آبرسانی روستاهای تحت پوشش این شهرستان در آزمایشگاههای مدیریت امور آبفار گنبد و کلاله انجام می شد که با احداث آزمایشگاه شهرستان مینودشت ازاین پس تحقق الزامات استانداردهای میکروبی آب شرب در محل مدیریت این امور انجام خواهد گرفت.

عملیات اجرای ساختمان بهره برداری و آزمایشگاه شهرستان مینودشت با پیمانکاری شرکت فن آب طرح گلستان و نظارت مهندسین مشاور آب و خاک آغاز شد.

کد مطلب 1554895

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