20 هزار بسیجی و سپاهی در عرصه فرهنگی و هنری ساماندهی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدی علی آسودی قبل از ظهر پنج شنبه در مراسم اختتامیه جشنواره ملی تئاتر سرود و تواشیح که در سالن سیروس صابر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز برگزار شد، اظهار داشت: خدا را شاکریم که به عنوان خدمت گذار در عرصه جنگ نرم گام های موثری بر می داریم، طی این سه سال گذشته موفق شدیم 20 هزار بسیجی و سپاهی در عرصه فرهنگی و هنری شناسایی و ساماندهی کنیم.



معاون فرهنگی و تبلیغات کل سپاه گفت: هنرمندان سپاه و بسیج در مدت زمان کوتاه موفق شدند 28 گروه تئاتر و 38 گروه تواشحی و سرود را راه اندازی و ساماندهی کردند تا این گروه ها در این جشنواره حضور داشته باشند.



وی ادامه داد: هشت گروه تئاتر، 5 گروه سرود و 2 گروه تواشیح به دور نهایی راه یافتند و طی دو روز رقابت سالم هر چه در توان داشتند به مرحله اجرا گذاشتند.



سردار آسودی افزود: خدا را شاکریم که انقلاب اسلامی، رهبر، شهیدان، خانواده معظم شهدا، ایثارگران و مردم حماسه آفرین زیبا را خلق کرده که تمام مستضعفان جهان حسرت این همه زیبایی را می خورند.



معاون فرهنگی و تبلیغات کل سپاه اظهار داشت: خدا را شاکریم که امت زیبا، بت شکن، استکبار ستیز و با بصیرت و آگاه را به جمهوری اسلامی ارزانی کرد.



وی گفت: این ملت با بصیرت زیبا ترین حماسه حضور را خلق کردند و با انگشتانی جوهری خود چشمان دشمنان را کور کردند و امروزه نیز آماده هستند این انگشتان حماسه آفرین را بروی سلاح ها برده و در برابر مستکبران بایستند.