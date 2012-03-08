برتر سه کودک گلستانی در مسابقه نقاشی "خانواده شاد، شهر شاد"

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقه از طرف شهرداری تهران برگزار شد که به کودکان 4 تا 14 ساله اختصاص داشت که طی فراخوانی از تمام کودکان کشور دعوت شده بود تا با نگاه به پیرامون خود، خانواده و شهر شادشان را نقاشی کنند.

بیش از 1900 اثر از 26 استان کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که از این تعداد 145 اثر به نمایشگاه پایانی این دوره از مسابقه راه یافتند.

"کوثر کیایی" 11 ساله ار مرکز فرهنگی هنری یک گرگان برنده مدال طلا ، زهرا سادات حسینی 7ساله از همان مرکز فرهنگی هنری و "علیرضا علی اصغری" از مرکز فرهنگی هنری شماره دو گرگان موفق به کسب مدال برنز ، شدند.



شایان ذکر است که نمایشگاه آثار برگزیده در گالری پردیس ملت برگزار شده است.