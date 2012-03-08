اسدآبادی اولین منادی بیداری اسلامی در جهان است

حجت الاسلام محمد کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: سید جمال الدین را باید در گروه روشنفکران مسلمانان قرار داد که پس از برخورد مدرنیته و سنت به بررسی ریشه های عقب ماندگی کشورهای اسلامی از کشورهای غربی پرداختند.

وی بیان داشت: اگر حاکمان زمان به اجرای اندیشه های این روشنفکران در کشورهای مسلمانان می پرداختند خیلی زود شاهد یک حکومت جهانی اسلامی در کشورهای مسلمان بودیم به همین علت است که سید جمال الدین می گوید "من بذر اندیشه های خود را در یک زمین لم یزرع کاشتم".

وی افزود: یکی از مهم ترین عناصر اندیشه سیاسی سید جمال الدین اسد آبادی در دوران خودش استبداد ستیزی در جهان اسلام بود زیرا ایشان یکی از مهم ترین عناصر عقب ماندگی کشورها در جهان را استبداد می دانست.

وی عنوان کرد: بر همین اساس مبارزات زیادی به همراه اقبال لاهوری برای وحدت کشورهای اسلامی انجام داد ولی از آن جایی که سران این کشورها دست نشانده حکومت های استعمارگر نظیر انگلیس بودند مبارزات این روشنفکران نتوانست در آن دوران به اهداف خود برسد.

وی تصریح کرد: امروزه ما شاهد تحقق اندیشه های این متفکر در قالب اندیشه های امام خمینی و انقلاب اسلامی هستیم و باید بیداری اسلامی را ثمره مبارزات این اندیشمندان برجسته بدانیم.

استاد حوزه و دانشگاه های بیرجند تصریح کرد: خرد ورزی و فراگیری تعلیم و تربیت یکی دیگر از ویژگی های اندیشه سید جمال بود زیرا او بر این عقیده بود که تعلیم و تربیت موجب رشد تفکر اجتماعی و بیداری مسلمان شده و از جهت دیگر زمینه آزادی خواهی و پایبندی به قانون را در جامعه فراهم می کند.

حجت الاسلام کاظمی با اشاره به اینکه اندیشه اتحاد اسلامی مهم ترین جوهره فکری اندیشه های سیاسی سید جمال است، بیان کرد: اگر بخواهیم در هفته وحدت از اندیشه های یک اندیشمند استفاده کنیم به طور یقین اندیشه های سید جمال در صدر اندیشه های اتحاد اسلامی خواهد بود.

وی افزود: هدف از اتحاد در اندیشه های سید جمال بازگرداندن صلابت مسلمانان در جهانی بود که مسلمانان توسط غربی ها به شدت تحقیر می شده و سید جمال می خواست عظمتی را که اسلام در قرن پنجم و چهارم هجری یا به عبارت دیگر در دوران طلایی اسلام داشت را به کمک خود مسلمانان به آنها بازگرداند.

وی افزود: پیشرفت و تعالی مسلمانان مهم ترین آرزوی سید جمال در دروان حیاتش بود و ایشان تاکید زیادی بر فراگیری علوم جدید در جامعه اسلامی داشت ولی هرگز تقلید از غرب را بر نمی تافت و در اندیشه های خود یک مدل و الگوی پیشرفته از یک کشور اسلامی بر اساس مبانی دین مبین اسلام ارائه کرد.

استاد حوزه و دانشگاه بیرجند یادآورشد: رویکر دینی و دعوت به اسلام محوری ترین پیام آثار سید جمال الدین اسد آبادی است و ای کاش امروز که بیداری اسلامی در جهان اتفاق افتاده از اندیشه های این اندیشمند عالی قدر اسلامی غافل نمی شدیم.

کاظمی گفت: باید به مسئولان گوشزد کنیم که تا به امروز غفلت زیادی از اندیشه های این فیلسوف و متفکر بزرگ شده است و جای بسی تاسف دارد که ما از چنین اندیشه های نابی تاکنون هیچ استفاده ای نکرده ایم.