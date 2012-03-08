جوسازی جدید رسانه ای غرب/ بازدید از پارچین فقط یک بهانه است

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از ناکامی های سریالی غربی ها در برابر جمهوری اسلامی در سه جبهه تحریم نفتی، سیاست ایران هراسی با تکیه بر خطرناک جلوه دادن موضوع فعالیتهای هسته ای کشورمان و عرصه انتخابات مجلس نهم به نظر می رسد این کشورها تاکتیک خود را تغییر داده اند.

بر این اساس در روزهای گذشته شاهد اتخاذ مواضع نرم از سوی غربی ها بوده ایم، پس از ابراز آمادگی "کاترین اشتون" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در زمینه از سرگیری مذاکرات با ایران، "باراک اوباما" نیز با تاکید بر راه حل دیپلماتیک خواستار آغاز هر چه سریعتر مذاکرات با ایران شد. "دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس نیز از مقاماتی بود که روز گذشته بر لزوم اتخاذ گزینه دیپلماتیک در تعامل با موضوع هسته ای ایران تاکید کرد و حتی از تذکرهای مکرر به اسرائیل در زمینه عواقب گزینه نظامی خبر داد.

از سوی دیگر، "ویلیام هیگ" وزیرخارجه انگلیس پا را فراتر نهاد و در موضعی جدید از آمادگی لندن برای کمک ایران در زمینه توسعه نیروگاههای انرژی هسته ای و افزایش همکاریها در بخشهای سیاسی و اقتصادی خبر داد.

به هر حال می توان این مواضع را که نتیجه سیاست هوشمندانه ایران در تعامل با جبهه غربی اتخاذ شده، نشانه ای از عقب نشینی آنها در برابر ایران و ارئه این هشدار به رژیم صهیونیستی در زمینه عدم انجام ماجراجویی نظامی علیه ایران باشد.

البته اخیرا مقامات کشورمان پس از گزارش اخیر آژانس که گمانه زنی هایی را درباره منطقه نظامی پارچین مطرح کرده بود، در اقدامی تعامل گرایانه اعلام کردند که بازرسان آژانس می توانند از این منطقه بازدید کنند. این در حالی است که بازدید از مناطق نظامی در قوانین آژانس گنجانده نشده و اقدام ایران تلاشی در جهت از بین بردن جوسازیها و بهانه جویی احتمالی در این زمینه است.

اما امروز آسوشیتدپرس در گزارشی که نشان از آگاهی غربیها از نبود هر گونه فعالیت محرمانه در منطقه پارچین است، اعلام کرد: ایران در حال پاکسازی منطقه پارچین از تشعشعات و آلودگیهای اتمی پس از انجام آزمایش انفجار نوترونی در این منطقه است.

این خبرگزاری غربی در ادامه به نقل از دو کارشناس هسته ای که البته نامشان فاش شود نشده؛ نوشته است: ما تصاویر ماهواره ای از منطقه را مورد بررسی قرار داده ایم و متوجه شدیم که برخی کامیونها و تجهیزات دیگر در حال خاک برداری هستند که به نظر می رسد در این اقدامات در راستای مخفی کردن تجهیزات کوچکی است که ممکن است در انجام آزمایشات انفجار هسته ای مورد استفاده قرار گیرد.

در ادامه این گزارش به اصطلاح موثق؛ به نقل از یک دیپلمات که اتفاقا نام و نشان وی نیز اعلام نشده آمده است: ما نمی توانیم این اطلاعات را تایید و یا رد کنیم اما هر گونه آزمایشی بر روی این دستگاه (منظور دیپلمات از این دستگاه مشخص نیست) فقط می تواند در راستای ساخت تسلیحات هسته ای باشد.

به هر حال آنچه در گزارش فوق واضح است که کشورهای غربی خود از عدم وجود فعالیتهای محرمانه در منطقه پارچین آگاه بوده و طرح مسئله بازدید از پارچین در گزارش اخیر آژانس را فقط می توان در حد یک بهانه جدید ارزیابی کرد.