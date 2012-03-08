شهرکهای صنعتی گلستان رتبه اول اقدامات زیست محیطی را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نیما بیرودیان صبح پنجشنبه در نشست این شرکت گفت: در راستای آموزش و ارزیابی عملکرد و تنظیم برنامه ها و اهداف سال 91، هشتمین گردهمایی کارشناسان محیط زیست شرکتهای استانی در 13 و 14 اسفند ماه سال 90 به میزبانی شرکت شهرکهای صنعتی استان قم برگزار شد که استان گلستان رتبه نخست فعالیت ها و اقدامات زیست محیطی را کسب کرد.

وی اظهار داشت: در پایان این گردهمایی با حضور معاون عمران و محیط زیست سازمان، مدیریت محیط زیست سازمان، مدیرکل محیط زیست استان قم و ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم از 3 شرکت استانی برتر (شامل استانهای گلستان، تهران و قم) به دلیل فعالیتها و اقدامات زیست محیطی گسترده در سال 90 با اهداء لوح و جوایز تقدیر به عمل آمد.

وی تصریح کرد: بررسی راهکارهای پایدارسازی و اداره خودگردان فعالیتهای زیست محیطی صورت گرفته، بررسی روشهای محاسبه فاضلاب بهاء واحدهای صنعتی،آشنایی با نکات و مسائل مورد نظر در طراحی و اجرای پروژه های زیست محیطی، تاکید بر گسترش تعاملات و همکاری با ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها در جهت تامین انضباط زیست محیطی واحدهای مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی، بررسی آیین نامه اجرایی مدیریت پسماند واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی از برنامه های این گردهمایی بوده است.

به گفته وی پسماندهای فاضلاب تصفیه خانه های شهرکهای صنعتی دارای قابلیت تبدیل به ارزش افزوده است.

وی با بیان اینکه شرکت شهرکهای صنعتی استان گلستان همواره تعاملات مثبتی با سازمان محیط زیست استان داشته است ادامه داد: شرکت شهرک های صنعتی استان همواره به دنبال تعامل ، حفظ و گسترش مسائل زیست محیطی در سطح شهرکهای صنعتی بوده است.

22 شهرک و ناحیه صنعتی در گلستان فعال است.