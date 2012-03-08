به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از سپاه نیوز؛ سردار سرتیپ سید محمد حجازی معاون آماد و پشتیبانی و تحقیقات صنعتی ستاد کل نیروهای مسلح در حاشیه مراسم اختتامیه سومین جشنواره دانشجو و تحقیق در پاسخ به خبرنگار ما در خصوص حضور پرشور، آگاهانه و معنادار ملت پای صندوقهای رای گفت: این حضور را می توان فراتر از انتخابات و تشکیل پارلمان، مانور قدرتی دانست که نظام اسلامی در برابر استکبار جهانی و دشمنی های آنان به نمایش گذاشت.

وی افزود: حماسه 12 اسفند که با عنایت خداوند متعال و بصیرت ملت ایران حاصل شد به طور قطع در تامین و تضمین امنیت ملی و ارتقای توانمندی های کشور و بر طرف کردن توطئه‌ها نقشی مؤثر و اساسی ایفا کرد.

حجازی زبان را قاصر از تبیین و تشریح این حماسه بزرگ دانست و اظهار داشت: در عظمت این حضور میلیونی پای صندوقهای رای همین بس که برگ زرین دیگری بر شور و شعور ملت ایران در صحنه‌های مختلف پیش روی انقلاب رقم خورد و دشمنان ما عقب‌نشینی خود را آغاز کرده‌اند و با انگشت تدبیر مردم بسیاری از توطئه‌ها از کشور دور شد.

معاون آماد پشتیبانی و تحقیقات صنعتی ستاد کل نیروهای مسلح در پایان با اشاره به پیامهای حضور پرشور مردم ولایت مدار ایران در پای صندوقهای رای گفت: اولین دستاورد این حماسه بزرگ، تغییر ادبیات کشورهای غربی در اظهار نظرهای اخیرشان بوده که بی شک در آینده نیز دستاوردهای این حرکت عظیم استمرار خواهد یافت.

