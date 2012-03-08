به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهرام حسینی مطلق قبل از ظهر پنج شنبه در مراسم اختتامیه جشنواره ملی تئاتر سرود و تواشیح که در سالن سیروس صابر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز برگزار شد، اظهار داشت: حضور چشمگیر مردم در انتخابات سبب تحمیل عقب نشینی دشمنان شد.



وی افزود: جشنواره ملی تئاتر سرود و تواشیح در مقطعی از زمان برگزار می شود که مردم ما شاهد یک پیروزی بزرگ در عرصه سیاسی هستند، انتخاباتی که دشمنان انتظار داشتند که حضور مردم بسیار کم باشد ولی به لطف خدا چیزی دیگری رقم خورد و خوشحالی و شاهدی را بر چهره رهبر نشاند و عیدی بسیار خوبی بود که مردم عزیز ما آفریدند و بعد از آن شاهد عقب نشینی دشمنان بودیم.



فرمانده سپاه امام حسن مجتبی(ع) استان البرز گفت: اوباما به خود و اسرائیل گفت که جنگ با ایران هزینه های سنگین دارد و خوشبختانه این حضور چشمگیر مردم این عقب نشینی را به دشمنان تحمیل کرد و همچنین در این افتخار آفرینی همه اقشار سهیم بودند.



حسینی مطلق اظهار داشت: برخی از کارهای جشنواره ملی تئاتر، سرود و تواشیح را مشاهده کردم، کار ارزشمندی صورت گرفته بود که اثرگذاری بزرگی در جامعه می تواند داشته باشد و این اثرها باید در مناسبت ها و تجمع های مختلف ترویج و عرضه شود نباید این اثرها را در پستو نگهداری کنیم.



فرمانده سپاه امام حسن مجتبی(ع) استان البرز افزود: از بیشتر استان های کشور نمایندگانی هایی در استان البرز حضور دارند، امیدواریم از این اثرگذاری کل جامعه اسلام بهره مند شوند.