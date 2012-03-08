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۱۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۰۹

43 گل از خط دروازه‌ها گذشت/

گزارش مرحله از هفته اول لیگ قهرمانان آسیا/ هفته‌ای بدون باخت برای ایرانی‌ها

گزارش مرحله از هفته اول لیگ قهرمانان آسیا/ هفته‌ای بدون باخت برای ایرانی‌ها

هفته نخست از مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا هفته‌ای بدون شکست برای فوتبال ایران بود.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نخست از مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته روبه اتمام با برگزاری 16 بازی در گروه‌های هشتگانه پیگیری شد که طی آن تیم‌های استقلال و سپاهان ایران، الجزیره و بنی یاس امارات، پوهانگ استیلرز و اولسان هیوندای کره جنوبی، اف سی توکیو و ناگویا گرامپوس ژاپن، الاتحاد عربستان، لخویا قطر، آدلایدیونایتد استرالیا، گوانگجو اورگرانده چین و بوریرام تایلند از سد حریفان خود گذشتند و سه بازی نیز با نتیجه تساوی به اتمام رسید.

در هفته‌ای که تیم‌های مدعی از کشورهای عربستان، کره جنوبی و ژاپن مقابل حریفان خود تن به شکست دادند، نمایندگان کشورمان به دو پیروزی و یک تساوی رسیده و در مجموع هفت امتیاز کسب کردند تا در هفته اول عملکردی قابل قبول داشته باشند. در دیدارهای این هفته 43 گل از خط دروازه‌ها گذشت که میانگین 6/2 گل برای هر بازی است.

- نتایج دیدارهای روز نخست از هفته اول مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا به شرح زیر است:
گروه A:
* الریان قطر صفر - استقلال ایران یک
گل: گوران یرکوویچ (1+90)
* نسف قارشی ازبکستان 2 - الجزیره امارات 4
گل‌ها: فضیل موسی‌اف (2) و سامی ربیع (18 - گل به خودی) برای نسف قارشی و جمعه عبدالله (40)، عبدالله موسی (68)، جادیر باری (75) و ریکاردو اولیویرا (88) برای الجزیره
جدول رده بندی:
1- الجزیره امارات 3 امتیاز - تفاضل گل 2+، 2- استقلال ایران 3 - تفاضل گل 1+، 3- الریان قطر بدون امتیاز - تفاضل گل 1-، 4- نسف قارشی ازبکستان بدون امتیاز - تفاضل گل 2-

گروه B:
* بنی یاس امارات 2 - العربی قطر صفر
گل‌ها: یوسف جابر (44) و فرانسیسکو یسته (76) 
* الاتحاد عربستان 4 - پاختاکور ازبکستان صفر
گل‌ها: فوزی عبدالغنی (4)، محمد بوسبعان (31 و 49) و عبدالله عمر اسماعیل (58)
جدول رده‌ بندی:
1- الاتحاد عربستان 3 امتیاز - تفاضل گل 4+، 2- بنی یاس امارات 3 امتیاز - تفاضل گل 2+، 3- العربی قطر بدون امتیاز - تفاضل گل 2- و 4- پاختاکور ازبکستان بدون امتیاز - تفاضل گل 4-

گروه C:
* سپاهان ایران یک - النصر امارات صفر
گل: برنو سزار (84)
* لخویا قطر یک - الاهلی عربستان صفر
گل: نام تای هی (75)
جدول رده بندی:
1- سپاهان ایران 3 امتیاز - تفاضل گل 1+، 2- لخویا قطر 3 امتیاز - تفاضل گل 1+، 3- الاهلی عربستان بدون امتیاز - تفاضل گل 1-، 4- النصر امارات بدون امتیاز - تفاضل گل 1-

گروه D:
* الشباب امارات صفر - الغرافه قطر صفر
* الهلال عربستان یک - پرسپولیس ایران یک
گل‌ها: محمد الشلهوب (53) برای الهلال و علی کریمی (43 - پنالتی) برای پرسپولیس
اخراج: اسامه هوساوی (41 - الهلال)
جدول رده بندی:
1- پرسپولیس ایران یک امتیاز، 2- الهلال عربستان یک امتیاز، 3- الغرافه قطر یک امتیاز، 4- الشباب امارات یک امتیاز

گروه E:
* گامبا اوزاکای ژاپن صفر - پوهانگ استیلرز کره جنوبی 3
گل‌ها: تی سو کیم (19)، زوران رندولیچ (22) و دریک آساموا (76)
* بینادکار ازبکستان یک - آدلاید یونایتد استرالیا 2
گل‌ها: کمال الدین میرزائف (90) برای بنیادکار و نایجل بوگارد (13) و آنتونی گولچ (53) برای آدلاید یونایتد
جدول رده بندی:
1- پوهانگ استیلرز کره جنوبی 3 امتیاز - تفاضل گل 3+، 2- آدلاید یونایتد استرالیا 3 امتیاز - تفاضل گل 1+، 3- بنیادکار ازبکستان بدون امتیاز - تفاضل گل 1-، 4- گامبا اوزاکای ژاپن بدون امتیاز - تفاضل گل 3-

گروه F:
* بریزبین روور استرالیا صفر - اف سی توکیوی ژاپن 2
گل‌ها: تاتسویا یازاوا (45) و آریا جاسورو هاسه‌گاوا (55)
* اولسان هیوندای کره جنوبی 2 - بیجینگ گوان چین یک
گل‌ها: شین ووک کیم (25) و سئولکی کو (35) برای اولسان هیوندای و چن پیائو (51) برای بیجینگ گوان
جدول رده بندی:
1- اف سی توکیوی ژاپن 3 امتیاز - تفاضل گل 2+، 2- اولسان هیوندای کره جنوبی 3 امتیاز - تفاضل گل 1+، 3- بیجینگ گوان چین بدون امتیاز - تفاضل گل 1-، 4- بریزبین بدون امتیاز - تفاضل گل 2-

گروه G:
* ناگویا گرامپوس ژاپن 2 - سئونگنام ایلهواچونما کره جنوبی 2
گل‌ها: جاشوا کندی (56 - پنالتی) و مو کانازاکی (72) برای ناگویا گرامپوس و هورتون کوتینهو آلوز (47 و 3+90) برای سئونگنام ایلهواچونما
* تیانجین تدای چین صفر - سنترال کوئست مارینرز صفر
جدول رده بندی:
1- ناگویا گرامپوس ژاپن یک امتیاز، 2- سئونگنام ایلهواچونما کره جنوبی یک امتیاز، 3- سنترال کوئست مارینرز یک امتیاز، 4- تیانجین تدای چین یک امتیاز

گروه H:
* جئونبوک موتورز کره جنوبی یک - گوانگجو اورگرانده چین 5
گل‌ها: شانگهون یئونگ (70) برای جئونبوک موتورز و گابریل کوردووا (27 و 69)، لئوناردو داریو (41 و 73) و گویلهرمه داکونسیسائو (76) برای گوانگجو اورگرانده چین
* بوریرام تایلند 3 - کاشیوا ریسول ژاپن 2
گل‌ها: یراوات ماکخاروم (10 و 77) و عسکر یادگیروف (38) برای بوریرام و یونیا تاناکا (55) و هیروکی ساکای (64) برای کاشیوا ریسول
جدول رده بندی:
1- گوانگجو اورگرانده چین 3 امتیاز - تفاضل گل 4+، 2- بوریرام تایلند 3 امتیاز - تفاضل گل 1+، 3- کاشیوا ریسول ژاپن بدون امتیاز - تفاضل گل 1-، 4- جئونبوک موتورز کره جنوبی بدون امتیاز - تفاضل گل 4-

کد مطلب 1554911

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