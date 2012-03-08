به گزارش خبرنگار مهر، هفته نخست از مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته روبه اتمام با برگزاری 16 بازی در گروه‌های هشتگانه پیگیری شد که طی آن تیم‌های استقلال و سپاهان ایران، الجزیره و بنی یاس امارات، پوهانگ استیلرز و اولسان هیوندای کره جنوبی، اف سی توکیو و ناگویا گرامپوس ژاپن، الاتحاد عربستان، لخویا قطر، آدلایدیونایتد استرالیا، گوانگجو اورگرانده چین و بوریرام تایلند از سد حریفان خود گذشتند و سه بازی نیز با نتیجه تساوی به اتمام رسید.

در هفته‌ای که تیم‌های مدعی از کشورهای عربستان، کره جنوبی و ژاپن مقابل حریفان خود تن به شکست دادند، نمایندگان کشورمان به دو پیروزی و یک تساوی رسیده و در مجموع هفت امتیاز کسب کردند تا در هفته اول عملکردی قابل قبول داشته باشند. در دیدارهای این هفته 43 گل از خط دروازه‌ها گذشت که میانگین 6/2 گل برای هر بازی است.

- نتایج دیدارهای روز نخست از هفته اول مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا به شرح زیر است:

گروه A:

* الریان قطر صفر - استقلال ایران یک

گل: گوران یرکوویچ (1+90)

* نسف قارشی ازبکستان 2 - الجزیره امارات 4

گل‌ها: فضیل موسی‌اف (2) و سامی ربیع (18 - گل به خودی) برای نسف قارشی و جمعه عبدالله (40)، عبدالله موسی (68)، جادیر باری (75) و ریکاردو اولیویرا (88) برای الجزیره

جدول رده بندی:

1- الجزیره امارات 3 امتیاز - تفاضل گل 2+، 2- استقلال ایران 3 - تفاضل گل 1+، 3- الریان قطر بدون امتیاز - تفاضل گل 1-، 4- نسف قارشی ازبکستان بدون امتیاز - تفاضل گل 2-

گروه B:

* بنی یاس امارات 2 - العربی قطر صفر

گل‌ها: یوسف جابر (44) و فرانسیسکو یسته (76)

* الاتحاد عربستان 4 - پاختاکور ازبکستان صفر

گل‌ها: فوزی عبدالغنی (4)، محمد بوسبعان (31 و 49) و عبدالله عمر اسماعیل (58)

جدول رده‌ بندی:

1- الاتحاد عربستان 3 امتیاز - تفاضل گل 4+، 2- بنی یاس امارات 3 امتیاز - تفاضل گل 2+، 3- العربی قطر بدون امتیاز - تفاضل گل 2- و 4- پاختاکور ازبکستان بدون امتیاز - تفاضل گل 4-

گروه C:

* سپاهان ایران یک - النصر امارات صفر

گل: برنو سزار (84)

* لخویا قطر یک - الاهلی عربستان صفر

گل: نام تای هی (75)

جدول رده بندی:

1- سپاهان ایران 3 امتیاز - تفاضل گل 1+، 2- لخویا قطر 3 امتیاز - تفاضل گل 1+، 3- الاهلی عربستان بدون امتیاز - تفاضل گل 1-، 4- النصر امارات بدون امتیاز - تفاضل گل 1-

گروه D:

* الشباب امارات صفر - الغرافه قطر صفر

* الهلال عربستان یک - پرسپولیس ایران یک

گل‌ها: محمد الشلهوب (53) برای الهلال و علی کریمی (43 - پنالتی) برای پرسپولیس

اخراج: اسامه هوساوی (41 - الهلال)

جدول رده بندی:

1- پرسپولیس ایران یک امتیاز، 2- الهلال عربستان یک امتیاز، 3- الغرافه قطر یک امتیاز، 4- الشباب امارات یک امتیاز

گروه E:

* گامبا اوزاکای ژاپن صفر - پوهانگ استیلرز کره جنوبی 3

گل‌ها: تی سو کیم (19)، زوران رندولیچ (22) و دریک آساموا (76)

* بینادکار ازبکستان یک - آدلاید یونایتد استرالیا 2

گل‌ها: کمال الدین میرزائف (90) برای بنیادکار و نایجل بوگارد (13) و آنتونی گولچ (53) برای آدلاید یونایتد

جدول رده بندی:

1- پوهانگ استیلرز کره جنوبی 3 امتیاز - تفاضل گل 3+، 2- آدلاید یونایتد استرالیا 3 امتیاز - تفاضل گل 1+، 3- بنیادکار ازبکستان بدون امتیاز - تفاضل گل 1-، 4- گامبا اوزاکای ژاپن بدون امتیاز - تفاضل گل 3-

گروه F:

* بریزبین روور استرالیا صفر - اف سی توکیوی ژاپن 2

گل‌ها: تاتسویا یازاوا (45) و آریا جاسورو هاسه‌گاوا (55)

* اولسان هیوندای کره جنوبی 2 - بیجینگ گوان چین یک

گل‌ها: شین ووک کیم (25) و سئولکی کو (35) برای اولسان هیوندای و چن پیائو (51) برای بیجینگ گوان

جدول رده بندی:

1- اف سی توکیوی ژاپن 3 امتیاز - تفاضل گل 2+، 2- اولسان هیوندای کره جنوبی 3 امتیاز - تفاضل گل 1+، 3- بیجینگ گوان چین بدون امتیاز - تفاضل گل 1-، 4- بریزبین بدون امتیاز - تفاضل گل 2-

گروه G:

* ناگویا گرامپوس ژاپن 2 - سئونگنام ایلهواچونما کره جنوبی 2

گل‌ها: جاشوا کندی (56 - پنالتی) و مو کانازاکی (72) برای ناگویا گرامپوس و هورتون کوتینهو آلوز (47 و 3+90) برای سئونگنام ایلهواچونما

* تیانجین تدای چین صفر - سنترال کوئست مارینرز صفر

جدول رده بندی:

1- ناگویا گرامپوس ژاپن یک امتیاز، 2- سئونگنام ایلهواچونما کره جنوبی یک امتیاز، 3- سنترال کوئست مارینرز یک امتیاز، 4- تیانجین تدای چین یک امتیاز

گروه H:

* جئونبوک موتورز کره جنوبی یک - گوانگجو اورگرانده چین 5

گل‌ها: شانگهون یئونگ (70) برای جئونبوک موتورز و گابریل کوردووا (27 و 69)، لئوناردو داریو (41 و 73) و گویلهرمه داکونسیسائو (76) برای گوانگجو اورگرانده چین

* بوریرام تایلند 3 - کاشیوا ریسول ژاپن 2

گل‌ها: یراوات ماکخاروم (10 و 77) و عسکر یادگیروف (38) برای بوریرام و یونیا تاناکا (55) و هیروکی ساکای (64) برای کاشیوا ریسول

جدول رده بندی:

1- گوانگجو اورگرانده چین 3 امتیاز - تفاضل گل 4+، 2- بوریرام تایلند 3 امتیاز - تفاضل گل 1+، 3- کاشیوا ریسول ژاپن بدون امتیاز - تفاضل گل 1-، 4- جئونبوک موتورز کره جنوبی بدون امتیاز - تفاضل گل 4-