آخرین وضعیت محورهای ارتباطی کشور اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با تشریح آخرین وضعیت راه ها و تردد در 24 ساعت گذشته، اعلام کرد: با توجه به تصاویر دوربین‌های نظارتی مرکز و براساس آخرین گزارشات از سامانه‌های هوشمند ترافیک شماری برخط، در حال حاضر ترافیک در اکثر محورهای ارتباطی به صورت عادی و روان است و به رانندگان وسایل نقلیه توصیه می‌شود به هنگام سفر حتما تجهیزات ایمنی زمستانی به همراه داشته و با سرعت مطمئنه رانندگی کنند.

همچنین به غیر از محور فرعی شمشک به دیزین در استان‌های تهران و البرز که به علت بارش برف و نبود ایمنی کافی تا اطلاع بعدی مسدود است، تمامی راه‌های اصلی کشور باز و رفت و ‌آمد در آنها جریان دارد.

آزادراه اهواز- بندر امام

در استان خوزستان به علت اجرای عملیات سیم کشی خط 122 کیلووات و عبور از عرض آزادراه، روز جمعه 19 اسفندماه بین ساعت 8 صبح الی 14 مسدود اعلام است. در ساعات انسداد آزادراه، تردد وسایل نقلیه از طریق جاده قدیم اهواز- بندر امام و بالعکس انجام می‌شود.

براساس آخرین اطلاعات دریافتی از سامانه‌های هوشمند ترافیک شمار در 614 محور مواصلاتی کشور، خلاصه آخرین اطلاعات ترافیک راه‌ها در 24 ساعت گذشته به شرح ذیل است:

- مجموع کل تردد ثبت شده 4516235 وسیله بوده که نسبت به مشابه روز گذشته 6 درصد افزایش داشته است.

- میانگین سرعت تردد در شبکه 81 کیلومتر در ساعت بوده است.

- سهم وسایل نقلیه سنگین 20 درصد است که انتظار می‌رود با توجه به محدودیت‌های ترافیکی اعمال شده برای وسایل نقلیه سنگین در برخی از محورها برای امروز و فردا کاهش 5 الی 6 درصدی را داشته باشد.

- ساعت اوج تردد طی 24 ساعت گذشته بین ساعت 16 الی 17 به میزان 303466 وسیله است که هموطنان با آگاهی از این موضوع می‌توانند ساعت مناسب‌تری را برای سفر خود انتخاب نمایند.

- ساعت کمترین تردد طی 24 ساعت گذشته در طول روز بین ساعت 6 الی 7 به میزان 75268 وسیله است.

محورهای دارای بیشترین تردد وسایل نقلیه طی 24 ساعت گذشته:

1- آزادراه کرج- تهران، به میزان 106419 وسیله

2- آزادراه تهران - کرج ، به میزان 94344 وسیله

3- آزادراه قزوین - کرج ، به میزان 51865 وسیله

4- آزادراه کرج - قزوین ، به میزان 49281 وسیله

5- محور ساری- قائمشهر، به میزان 38734 وسیله

6- محور قائمشهر- ساری، به میزان 28126 وسیله

7- بزرگراه مرودشت- شیراز، به میزان 35031 وسیله

8- بزرگراه شیراز- مرودشت، به میزان 34352 وسیله

9- محور آمل- بابل،‌ به میزان 30466 وسیله

10- محور بابل- آمل، به میزان 29048 وسیله

هموطنان می‌توانند برای آگاهی بیشتر با مراجعه به وب سایت این مرکز به آدرس www.iran141.ir و همچنین تماس با شماره تلفن‌های 141 و 84498666 از آخرین وضعیت راه‌های کشور مطلع شوند. ضمنا شماره پیامک 1000141 جهت معرفی مسیر مناسب بین شهرهای مبدا و مقصد (با وارد کردن تلفن مبدا، فاصله و کد تلفن مقصد) آماده پاسخگویی است.