بیانیه بسیج اصناف سمنان در پی اهانت به قرآن در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر: در بخشی از بیانیه سازمان بسیج اصناف استان سمنان در پی اهانت به قرآن سوزی آمریکای ها در افغانستان آمده است: پس از واماندن ایادی استکبار از تخریب و انحراف در دین پیامبر اسلام و اهل بیت پاکش و در پی ناکامی و درماندگی دشمن دیرینه اسلام ناب محمدی، آمریکا، بار دیگر در اقدامی بی خردانه، ننگین و ددمنشانه به جنایت ناجوانمردانه ای دست زد.

این بیانیه می افزاید: سربازان شیطان بزرگ، جسارت بی شرمانه ای به ساحت قدسی کاملترین کتاب الهی کردند.

برگزاری جلسه هم اندیشی پاسداران سپاه میامی



جلسه هم اندیشی کارکنان سپاه ناحیه میامی با موضوع پیشتازی و خستگی ناپذیری در انجام تکالیف الهی برگزار شد.

مسوول تربیت و آموزش ناحیه میامی در این مراسم گفت: انسان های مومن دارای ویژگی های فراوانی از جمله سبقت و سرعت در رسیدن به مغفرت الهی و مجاورت به تقرب الهی هستند.

حجت الاسلام اباذر محمدی افزود: علاوه بر آن مومنان نسبت به دیگران احساس مسئولیت دارند و کارهای خود را برای رضای خداوند انجام می دهند.

برگزاری دوره آموزش احکام بانوان در دامغان



فرمانده حوز ه کوثر دامغان از برگزاری دوره آموزش احکام بانوان در این حوزه خبر داد.

خدیجه راشدی افزود: با توجه به اهمیت احکام در زندگی فردی و اجتماعی انسان و در راستای ارتقاء سطح معلومات شورای حوزه کوثر دامغان این دوره برگزار شد.

وی تصریح کرد: در همین راستا دوره آموزشی پرسش و پاسخ احکام بانوان در سالن جلسات حوزه کوثر هر هفته با حضور خواهر ترابی استاد حوزه علمیه برگزار می شود و کلیه خواهران شورای حوزه در این برنامه حضور فعال دارند.

برگزاری نخستین مجمع علمی پ‍ژوهشی مربیان بسیج استان سمنان



مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه قائم آل محمد(عج) سمان از برگزاری نخستین مجمع علمی پژوهشی مربیان بسیج استانی با حضور 50 نفر از اساتید و مربیان بسیجی این استان خبر داد.

حجت الاسلام جعفر رعایتی در این مجمع که در در سالن جلسات سپاه قائم آل محمد (عج) استان برگزار شد در خصوص آداب و اخلاق نگارش گفت: نویسنده باید به قالب و محتوای متن توجه و دقت لازم را داشته و نوشته باید با قلمی زیبا، روان و به سبک جدید باشد.

در پایان از میان مقالات برتر ارسالی به پنج نفر جوائزی به رسم یادبود اهدا شد.

برگزاری همایش بصیرت همسران پاسداران دامغان



همایش طرح بصیرت ویژه همسران، کارکنان آمادگان شهید هاشمی نژاد دامغان در سالن اجتماعات بهزیستی این شهرستان برگزار شد.

ملک جعفریان استاد دانشگاه دامغان در این جلسه که در سالن اجتماعات بهریستی دامغان برگزار شد در خصوص ابعاد مختلف زندگی معنوی اهل یت (ع)گفت: بهره مندی از سیره معصومین در اداره خانواده و تربیت فرزندان و تحکیم بنیاد خانواده برپایه ایمان و معنویت ضرورت داشته و همسران در این حیطه مسئولیتی سنگین دارند.