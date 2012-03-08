باند دوم محور آزادشهر - مینودشت موقت بازگشایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل راه و شهرسازی گلستان صبح پنجشنبه در بازدید از این طرح گفت: اکنون ترافیک در طول 14 کیلومتر از این محور به صورت دو باند جدا از هم انجام می شود.

محمد تقی جوان شورابی، طول این محور را حدود 25 کیلومتر اعلام کرد و افزود: 9 کیلومتر آن که شامل سه کیلومتر از آزادشهر به روستای قزلجه و شش کیلومتر از شهرک صنعتی تا شهرستان مینودشت است تا پایان سال مالی سال 90 بازگشایی می شود.

وی متذکر شد: با بازگشایی موقت محور فوق، زمان سفر کوتاه شده و سرعت خودروها از 80 به 110 کیلومتر افزایش یافته است.

رئیس شورای حمل و نقل گلستان ادامه داد: افزایش ضریب ایمنی، کاهش تصادفات از رو به رو و تسریع دسترسی روستاییان منطقه به شهرها از مزایای دیگر بازگشایی این محور است.

