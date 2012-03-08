فرهنگ و هنر باید به باورهای اصیل و اعتقادات مردم گره خورده باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین صفار هرندی قبل از ظهر پنج شنبه در مراسم اختتامیه جشنواره ملی تئاتر سرود و تواشیح که در سالن سیروس صابر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز برگزار شد، اظهار داشت: فرهنگ و هنر باید باورهای اصیل و اعتقادات مردم گره خورده باشد.



وی افزود: فرهنگ و هنر ما زمانی می تواند به نقطه اوج خود نائل شود که به باورهای اصیل و اعتقادات مردم گره خورده باشد.



وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار داشت: هنر امروزه ما با دو امر همراه شده است نخست، هنر مقاومت و ایستادگی در مواضع به حق در مقابل زیاده خواهی سلطه طلبان و دوم هنری که زبان گویایی برای انتقال مفاهیم بلند است.

برند ایرانی اسلامی طرفداران بسیاری دارد



صفار هرندی ادامه داد: اگر به دنبال بین المللی کردن هنر خود هستیم در درجه نخست باید آن را ملی کنیم ، برند اسلامی ایرانی شما در بیرون طرفدار دارد.



وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی اضافه کرد: امروزه هر اتفاقی در دنیا رخ می دهد یک ردی از آن به ایران بر می گردد، همان هایی که می خواهند ایران را بد نام کنند مجبورند بگویند که ماهواره ما در مدارزمین قرار گرفته است.



وی گفت: آهنگ رشد و پیشرفت در کشور ما سرعت گرفته است، سرعت پیشرفت علم در ایران بین 11 تا 13 برابر میانگین جهان است البته از جهان پیشرفته خیلی فاصله داریم ولی چیزی که امیدوار کننده است سرعت رشد بسیار زیاد علم است و با این سرعت می توانیم این فاصله را در زمان کوتاه کم کنیم.



وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: این شتاب در خیلی زمینه های دیگر نیز مشاهده می شود، اهالی فرهنگ و هنر از این سرعت پیبشرفت نباید جا بمانند.