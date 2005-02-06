گزارش مراسم افتتاحيه و اهداي جوايز برگزيدگان مسابقه بين المللي كاريكاتور عدالت اجتماعي

به گزارش خبرنگار تجسمي "مهر" افتتاحيه نمايشگاه ومسابقه بين المللي كاريكاتور عدالت اجتماعي صبح امروز 18/11/83 با حضورجمعي از كاريكاتوريست ها ، دبير مسابقه شجاعي طباطبايي و سخنگوي هيات داوران، داود شهيدي در جمع خبرنگاران در سالن خانه كاريكاتور ايران برگزار شد .

در اين نشست داود شهيدي گفت: كاهش مي شد كه بهتر اين نمايشگاه نيز خود آثار اين نمايشگاه قرار بگيرد. وي ويژگي اين پوستر را نظم حاكم بر پوستر دانست كه در نهايت منجر به يك فضا با بيان عدالت اجتماعي شده است .

وي اين نظام را مشابه با نظم كائنات عنوان كرد.

وي مبحث عدالت اجتماعي را يكي از مباحث عمومي در تمام جوامع سياسي دانست و گفت: حكومتها همواره در پي ايجاد عدالت اجتماعي هستند و خبر براي اين مقوله به وجود نمي آيد.

شهيدي المان هاي متفاوتي را براي بيان عدالت اجتماعي در آثار بصري، از جمله پليس و يا فرشته عدالت شمرد.

دبير مسابقه گفت: كاريكاتوريست ها به خاطر ماهيت طنز گونه شان معمولا به عدم بيان عدالت اجتماعي دست مي زنند.

وي ساير موضوعات را آثار را زنان ومردان - مسائل نژادي و .... مي شمارد و مجموعه اين آثار را بسيار پيچيده و عميق ارزيابي مي كند.

شهيدي همكاري خود را با اين هييت داوران از سال 70 آغاز كرده و داوري اين دور از مسابقات را خوب شمرد و گفت: با تمام تنوع اين آثار سعي شده است ارزش ها به خوبي در نظر گرفته شود واز صورت شعارگونه و منفي اجتناب شود و حتي كمتر به طنز سياه پرداخته شود و در برخي موارد به ايجاد فضاي شاد دست زنند.

وي گفت: همچنين سعي شده است با گزينش يك روش انساني و يك فلسفه خاص و به گونه دمونيزاتيك و مساوي بيان كنيم.

وي گفت: در هر دوره داوري با تنگ تر كردن دايره قضاوت آثار برتر را جهت نمايش برگزيديم.

درنهايت، داود شهيدي اميدور است انتخاب آثار اين نمايشگاه متناسب با موضوع آثار "عدالت اجتماعي" بوده باشد و بي عدالتي صورت نگرفته باشد.

شجاعي طباطبايي دبير اين مسابقات نيز ضمن بيان خوش آمد گويي زمان طرح اين موضوع را جزو 9 ماهه دوم كاري خانه كاريكاتور ايران عنوان كرد و گفت : سايت ايران كارتون از يك سال پيش تاكنون حدود 118 كشور بازديد كننده داشته باشد.

وي زمان فراخوان كارها را 10 روزه و به صورت اينترنتي اعلام كرد. بنابر گزارش شجاعي طباطباعي تعداد شركت كنندگان حدود 310 نفر از 46 كشور جهان مي باشد كه دردور اول داوري حدود 202 هنرمند با بيش از 500 كاريكاتور آثارشان در سايت اينترنتي ايران كارتون قرار گرفت و در نهايت در تاريخ 11 بهمن ماه سال جاري اقايان شهيدي ، كاظمي، رحمتي به قضاوت آثار پرداختند و در سه مرحله تعداد 110 طرح جهت ارايه درنمايشگاه و داوري نهايي انتخاب شدند.

بنا به اين گزارش كشورهاي شركت كننده بنا به اعلام خانه كاريكاتور آرژانتين - استراليا - اتريش - آذربايجان - افغانستان - بحرين - بلاروس- بلژيك - بلغارستان - بوسني و برزيل ... مي باشند.

همچنينشجاعي طباطباعي رييس خانه كاريكاتور ايران، نتايج اين داوري را به شرح زير اعلام كرد:

نفر اول : فاليوگ واسيلو برزيل

نفر دوم: مبكولا و رونتوف از روسيه

نفرسوم : علي جهانشاهي

برگزيدگان جوايز ويژه

والنتين دروژنيتين از روسيه

فريد مولايي از ايران

بائول فرنالد و زولتا ازبكبيا

محي الدين كورد لو از تركيه

ايگور وارتچنكو از روسيه