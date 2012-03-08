به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بلالی مود صبح پنج شنبه در سومین روز از همایش ملی پژوهش در توسعه سلامت در بیرجند، اظهارداشت: طبق بررسی های انجام شده اثرات سرب و سایر مواد شیمیایی بر روی کارگران اثرات نامطلوبی داشته و اخیرا مسمومیت های شغلی در جامعه افزایش یافته که نیازمند اطلاع رسانی جامع از سوی مسئولان است.

دارنده نشان پژوهش از رئیس جمهور، از انجام پژوهش های کاربردی اخیر سم شناسی بالینی در پیشگیری و درمان مسمومیت ها در کشور خبر داد و گفت: اخیرا مسمومیت های شغلی در کشورها شایع شده و این در حال است که با توجه به اهمیت فراوان مورد غفلت واقع شده است.

بلالی مود با اشاره به اینکه هر ماده شیمیایی یا دارویی یا حتی سموم طبیعی از جمله سموم جانواری و گیاهی می تواند باعث مسمومیت شود، افزود: مسمومیت ها به عنوان مشکل بهداشتی درمانی در کشورهای در حال توسعه شناخته شده اما کمتر به عوارض آن توجه شده است.

متخصص سم شناسی پزشکی با اشاره به اینکه برخی سموم به عنوان فوریت پزشکی شناخته و به لحاظ مصرف عمدی و یا حتی جنایی از اهمیت ویژه ای برخوردارند، اظهار داشت: این نوع سموم باید با نظارت و کنترل بیشتری در جامعه توزیع شود.

وی با اشاره به اینکه از سال 1351 در دانشکده مشهد آزمایشگاه سم شناسی راه اندازی شده است، تصریح کرد: در حال حاضر برای اولین بار دوره فوق تخصص سم شناسی بالینی در کشور راه اندازی و سه دوره پذیرش دانشجو داشته است.

بلالی مود با اشاره به اهمیت موضوع سم شناسی در جوامع، تاکید کرد: رشته سم سناسی هم اکنون در کشور گسترش یافته است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در پایان یادآور شد: مرکز سم شناسی مشهد هم اکنون در شش زمینه عمده فعالیت داشته که زمینه ساز برنامه ریزی و پیشگیری از مسمومیت ها است.