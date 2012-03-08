نظام اداری سنتی در کشور کارایی ندارد

به گزارش خبرنگارمهر، لطف اله فروزنده پیش از ظهر پنج شنبه در مراسم رونمایی از 400 خدمات دفتر پیشخوان دولت در فارس افزود: مهمترین ابزار اصلی ما برای خدمات رسانی به مردم ساختار اداری است که در این میان باید برنامه ریزی های درستی داشته باشیم.

وی تصریح کرد: سیستم اداری کشور متعلق به زمان قجری بود که تنها برای رفاه حال بیگانگان تمامی قوانین ارایه شده بود در حالیکه امروز رهنمود های مقام معظم رهبری را داریم و باید از این ساختارها استفاده کنیم.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور تاکید کرد: خدمات رسانی به مردم باید با کیفیت همراه باشد و به هیچ عنوان نباید کیفیت را فدای کمیت کرد.

دستگاه های دولتی حق جذب نیروی شرکتی ندارند

فروزنده در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه وضعیت کارمندان قراردادی و شرکتی حاضر در ادارات دولتی باید تا پایان سال مشخص شود یادآور شد: باید توجه داشت که تمامی کارمندان قرار دادی حاضر در ادارات دولتی که قرار داد آنها به اتمام رسیده باید به صورت مجدد تمدید شود.

وی ادامه داد: دستگاه های دولتی حق جذب نیروی شرکتی ندارند بلکه هر فردی که به عنوان شرکتی و با سابقه کار در دستگاه های دولتی وجود دارد باید به صورت قرار داد مستقیم فعالیت خود را انجام دهد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور با اشاره به اینکه شهرستانهای جدید و دور افتاده باید با نیروی انسانی رسمی اداره شود تاکید کرد: نیرو های قراردادی که برای حضور در شهرستانهای تازه تاسیس و یا دور افتاده پیشقدم می شوند به سرعت رسمی خواهند شد.

فروزنده تصریح کرد: چنانچه درخواستی برای فعالیت در این مناطق نباشد اجازه استخدام داده شده است اما به این شرط که تنها در همان شهرستان خدمت کنند.

وی با بیان اینکه استان فارس از نیروی انسانی فراوانی برخوردار است، گفت: نیروی انسانی استان فارس باید ساماندهی شود زیرا این توان و پتانسیل در استان فارس موجود است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه مدیران باید آموزش و تحقیق را در دستور کار خود قرار دهند یادآور شد: مدیری که اطلاعات کافی و به روز نداشته باشد نمی تواند به درستی مدیریت کند.