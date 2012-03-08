۱۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۲۳

ایرجی:

700 کیلوگرم فرآورده های خام دامی غیربهداشتی در گرگان ضبط شد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس دامپزشکی گرگان گفت: 700 کیلوگرم انواع فرآورده های خام دامی غیر بهداشتی در گرگان کشف وضبط و از چرخه مصرف خوراکی خارج شد.

غلامرضا ایرجی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود:  این مقدار فرآورده ای خام دامی ضبط شده بصورت کاملا غیر بهداشتی تهیه و نگهداری می شد.

وی اظهار داشت: این فراورده ها با هوشیاری ناظران بهداشتی شبکه دامپزشکی شهرستان گرگان کشف و ضبط  و از چرخه مصرف خوراکی خارج شد.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان گرگان به وظایف خطیر دامپزشکی در تأمین سلامت و ارتقاء بهداشت عمومی جامعه از طریق نظارت مستمر و مداوم بر تمامی اماکن عرضه ونگهداری فرآورده های خام دامی ، ‌از جمله قصابیها ، مرغ فروشیها وسردخانه های نگهداری فرآورده های خام دامی و ...اشاره کرد.

ایرجی با اعلام اینکه ناظران این شبکه با تمام دقت وحساسیت در راستای ارتقای بهداشت عمومی جامعه تلاش می کنند، از مردم شهرستان خواست ضمن دقت به مهر و تاییدیه دامپزشکی موقع خرید گوشت قرمز و انواع فرآورده خام دامی، در صورت مشاهده  هر گونه تخلف بهداشتی با  شماره 2222103  تماس گرفته تا بازرسان در اسرع وقت به موضوع رسیدگی کنند.
