نرم افزار "سامد" درخواست های مردمی را آنلاین به نهاد ریاست جمهوری مخابره می کند

محمود سوداگردر گفتگو با خبرگار مهردر خصوص پیگری نامه ها و درخواست های مردمی در این سفر رئیس جمهور و هیئت دولت اظهار داشت: علاوه بر آنکه واحد ارتباطات مردمی در طول مسیر درخواست ها را جمع آوری می کند، نرم افزار "سامد" نیز مطالبات مردمی را از طریق سیستم رایانه ای ستاد ارتباطات مردمی مستقیماً ثبت و جهت پیگیری به نهاد ریاست جمهوری ارسال خواهد کرد تا هر چه سریع تر نتیجه لازم به درخواست کنندگان ارسال شود.

وی افزود: استان تازه تاسیس البرز برای اولین بار به سیستم سامد مجهز شده است و از ماه ها پیش تر مقدمات راه اندازی آن از سوی واحد آمار و فن آوری اطلاعات ، مخابرات و... استان فراهم شد و تامین اعتبار لازم صورت گرفت تا جهت سفر رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت این امکان برای ثبت درخواست های مردمی فراهم باشد.

سوداگر در خصوص ملاقات مردمی با وزا نیز اعلام کرد: علاوه بر واحد ارتباطات مردمی که مکان های تعبیه شده و مشخصی هستند معاونان وزیر نیز به صورت متمرکز وپراکنده ملاقات مردمی خواهند داشت.

سفر هفته گذشته کاری بوده و سفر اصلی نبود

سوداگر در بخش دیگری درخصوص سفر هفته گذشته رئیس جمهور به استان البرز و احتساب آن مبنی بر دور پنجم یا چهارم بودن سفر های هیئت دولت به استان البرز عنوان کرد: سفر قبلی ، در فاصله سفر سوم و چهارم سفری کاری بوده است و در این سفر از چند پروژه ملی و علمی رونمایی شد.وی افزود: در آن سفر تعداد 6 هزار و 700 واحد مسکونی آماده تحویل به صورت نمادین کلید آن تحویل متقاضیان شد و دستاوردهای علمی نیز در موسسه سرم سازی رونمایی گردید؛ همچنین توافق نامه هایی بین حوزه علمی و فن آوری و زارت کشاورزی آغاز شد.

معاون دبیر ستاد دور چهارم سفر ریاست جمهور و هیئت دولت گفت: بنابراین این سفر چهارم هیئت دولت خواهد بود.

سوداگر درباره ویژگی های این سفر اذعان داشت: مردم بعد از استان شدن توقعات و امکانات جدیدی مطالبه دارند.

وی افزود: کلانشهر کرج اکنون به استانی کارگاهی تبدیل شده و اتفاقات عمرانی ، دانشگاهها ، تشکیل ادارات کل ، بودجه های استانی آن افزایش یافته است؛ بنابراین سفر و بر اساس نیازها نیاز سنجی در سطح استان از مطالبات ، اولویت بندی ها صورت می گیرد و در جلسه پایانی روز یکشنبه که در محل استانداری با حضور رئیس جمهور و هیئت دولت برگزار خواهد شد روند رشد مصوبات پیگیری و بازنگری هایی از سوی وزار در پیگری مصوبات تکمیل نشده صورت می گیرد.

درصورت مساعد بودن وضعیت جوی سفر به طالقان منتفی نخواهد شد

معاون و دبیر ستاد دور چهارم سفر ریاست جمهور و هیئت دولت در خصوص عدم سفر رئیس جمهور به آخرین شهرستان استان البرز نیز اظهار داشت: اگر وضعیت هوا مساعد باشد، این سفر منتفی نخواهد شد و ایشان خود نیز علاقمند هستند به تمامی سفر کنند؛ به هر روی اگر شهرستان طالقان هم آماده است تا به عنوان آخرین شهرستان مراتب تقدیر خود را از دولت دهم اعلام نماید.

سخنگوی استانداری البرز در ادامه گفت: مردم شهرستان کرج در میدان شهدای کرج به استقبال دکتر احمدی نژاد خواهند رفت و برای این دیدار گروهی که در ورزشگاه مخابرات انجام خواهد شد تمهیدات لازم برای حضور گسترده فراهم خواهد شد.

وی افزود: کلیه برنامه ریزی های قبلی نیز در خصوص حضور پرشور اصحاب رسانه برای انعکاس جرئیات سفر از قبل انجام شده است و با لیستی که از خبرنگاران فعال استان البرز از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در اختیار استانداری قرار گرفته شاهد بسترهای لازم برای حضور اصحاب رسانه فراهم شده است.