به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد ظهر پنجشنبه در جلسه کارگروه اشتغال، عملکرد دستگاههای اجرایی در سال جهاد اقتصادی در سال 90 را بسیار خوب عنوان کرد و افزود : از سه دستگاه اجرایی ، سه بانک و سه دستگاه در هراستان تجلیل خواهد شد .

وی اظهار داشت: تعهد اشتغال در سال 90 ، 40 هزار و 400 اشتغال بود که به 48 هزار و 200 اشتغال رسیده است و20 درصد مازاد است که تا به امروز تعهد اشتغال 116 درصد است و باید تا هفته آینده به 120 درصد برسد .

استاندار زنجان گفت: توسعه استان و ایجاد اشتغال در استان جبران خیلی از خلاء ها است و باید این گام بلند در اشتغالی که در سال 90 ایجاد شده در سال 91 هم محقق شود .

رئوفی نژاد تاکید کرد : مدیران دستگاههای اجرایی باید از تمام فرصتها نهایت استفاده را بکنند .

وی افزود: خدمات در همه حوزه ها حق مردم و در این راستا باید مدیران خدمت به مردم را اولویت کاری خود قرار دهند .

استاندار زنجان در ادامه گفت: در راستای توسعه استان درسال 91 در همه بخشها باید مدیران در دستگاههای تلاش مضاعف را در دستور کار خود قرار دهند و برنامه ها و راهکارهای کارشناسی شده را به انجام رسانند.

