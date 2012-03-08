24 کمیته و ستاد برای استقبال از سفر رئیس جمهور فعال شدند

غلامرضا.نجفی با بیان این مطلب اظهار داشت: پس از سه حضوربا شکوه مردم استان البرز در سه همایش بزرگ نهم دی، بیست و دوم بهمن ، دوازدهم اسفند، چهارمین حضور پر شور مردم با ورود رئیس جمهور و هیئت دولت به ثبت خواهد رسید.

وی افزود: در دور چهارم سفر یک روز آغاز می شود ، رئیس جمهور ضمن حضور در کرج برای سخنرانی از میدان شهدا به میدان سپاه و وزرشگاه مخابرات خواهد رفت و مردم استان نیز مهمان نوازی شایسته ای را از این حضور خواهند داشت.

نجفی گفت: تا کنون چهار جلسه ستاد سفر تشکیل شده و 24 کمیته با وظایف پشتیبانی ، تبلیغات، مصوبات پروژه های عمرانی ، ایثار گران، نخبگان، جوانان و... فعال شده اند.

وی افزود: در شهرستانها نیز کمیته هایی به ریاست فرمانداری ها تشکیل شده مردم بنا به نوع درخواست خود مسائل را با مسئولان امر مطرح کنند.

این مسئول اظهار داشت: در دور قبلی سفرهای هیئت دولت تعداد هزار و 150 مصوبه داشتیم که در این دور پیگیری آن مصوبات و میزان اجرای آنها بررسی خواهد شد ودرصورت عدم اجرا در صدد رفع موانع آن بر خواهیم آمد.

نجفی گفت: مصوبات جدید دستگاههای اجرایی و پیشرفت آنها هم بررسی می شود که جزئیات آن بعد از سفر اعلام خواهد شد.