یدطولانی سعودیها درسرکوب شیعیان جهان عرب/ وحشت از قدرت روزافزون ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه سوئیسی "تاگس انسایگر" در تحلیلی به قلم "آرنولد هوتینگر" نوشت: عربستان سعودی می خواهد مخالفان سوری را مجهز به سلاح کند البته نه از دلایل انساندوستانه بلکه به دلیل ترس و وحشتی که از ایران دارد.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد: بسیاری از تحلیلگران در سوریه و کشورهای دیگر این پرسش را مطرح می کنند که هدف کمکهای تسلیحاتی آل سعود به مخالفان سوری چیست. اینکه سعودیها می خواهند زمینه را برای ایجاد یک حکومت دموکراتیک در این کشور فراهم کنند دلیل معقولی برای این اقدام سعودیها نمی باشد.

این روزنامه سوئیسی همچنین تصریح کرد که دلیل واقعی دخالت های ظاهرا دوستانه عربستان سعودی در سوریه این است که این کشور می خواهد به زعم خود زمینه را برای شکست ایران در سوریه فراهم کند. ایران یکی از متحدان مهم سوریه است. از طرف دیگر یکی از سیاستهای تهران مبتنی بر همکاری با حزب الله لبنان می باشد.

جنگ حزب الله با رژیم صهیونیستی در سال 2006 تا به حال تنها جنگی بوده است که در آن طرف عربی به راحتی توانسته در برابر رژیم صهیونیستی مقاومت کرده و به نوعی پیروزی را ازآن خود کند.بعد از این پیروزی اعتبار و اهمیت حزب الله در جهان عرب افزایش پیدا کرد که قسمتی از این اعتبار هم از آن جمهوری اسلامی شد.

این روزنامه سوئیسی در بخش دیگری از این مطلب خاطر نشان کرد: عربستان سعودی ایرانیها را به عنوان یک چالش بزرگ برای جهان عرب سنی ارزیابی می کند و خود را در صف مقدم سنی ها در برابر به زعم وی خطراتی که توسط ایران از جهان شیعیان به وجود می آید می بیند.

در ادامه آمده است: گروههای شیعه در جهان عرب اغلب اقلیت را تشکیل می دهند. البته در کشورهایی هم که اکثریت از آن شیعیان است از جمله در عراق، بحرین و لبنان تا به حال مانند اقلیت ها با آنها رفتار شده است. این گروه همواره فقیر بوده اند و توسط حاکمانشان طرد می شده اند. البته اخیرا این وضعیت تغییر پیدا کرده است. شیعیان عرب هم اجازه صحبت می خواهند و حقوق قانونی خود را طلب می کنند.انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 به آنها روحیه داده و پشتوانه آنها در مسیری است که در پیش گرفته اند.

نویسنده در ادامه به پیروزی شیعیان در عراق بعد از عقب نشینی آمریکاییها از این کشور اشاره کرده و نوشت: این کشور از زمان تاسیس بعد از جنگ جهانی اول توسط سنی ها حکومت می شد. آل سعود بعد از قدرت گرفتن شیعیان در این کشور دیگر هیچ سفارتی را در آنجا بازگشایی نکرد تا به این ترتیب اعتراض خود را نشان دهد.

عربستان سعودی هم از اقلیت شیعه در مناطق نفت خیز خود برخوردار است. آل سعود همواره برخورد تبعیض آمیز و بدی با این اقلیت شیعه در کشورش داشته است. این گروههای شیعه اغلب اعتراضاتی را علیه آل سعود به راه انداخته و آزادی مذهبشان را در بخشهای محل سکونت خود خواستار می شوند.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد: البته همه این اعتراضات سرکوب شده و دامنه این سرکوب ها حتی به کشور بحرین هم رسیده و عربستان می خواهد اعتراضات وسیع شیعیان این کشور علیه آل خلیفه را هم در نطفه خفه کند. به دلیل سانسورهای خبری وسیعی که در عربستان وجود دارد ما کمتر خبرهایی درباره مقاومت شیعیان در این کشور می شنویم.

این روزنامه سوئیسی در ادامه به گسترش دامنه اعتراضات شیعیان دربحرین با وجود سرکوبگریهای آل خلیفه با همدستی آل سعود اشاره کرده و از شکنجه های سختی که از طرف نیروهای امنیتی آل خلیفه روی معترضان اعمال می شود خبر داد.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب خاطر نشان کرد که ریاض اعتقاد دارد که ایران سعی می کند در مقابل جامعه سنی جهان عرب ایستاده و حاکمیت شیعه را حکمفرما کند به این ترتیب عربستان سعودی می خواهد تا با مجهز کردن مخالان سوری قدرت روزافزون شیعیان در این کشور را سرکوب کند.