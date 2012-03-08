میزان بارندگی در گلستان 96 درصد افزایش داشت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد لطفی پیش از ظهر پنجشنبه در کمیته توزیع آب سدهای استان افزود: همچنین وضعیت آبگیری سدهای استان نیز بهبود یافته و در حال حاضر 161 میلیون از ظرفیت 286 میلیون مترمکعبی به حجم 56.4 درصد، ذخیره سازی شده و سدهای وشمگیر و گلستان در حال سرریز است.

وی اظهار داشت: به دلیل شرایط اقلیمی متفاوت در استان گلستان به نظر می رسد توزیع عادلانه آب سدها ضروری باشد.

لطفی گفت: مسئله ذخایر آب مساله ای نیست که با فراوانی میزان بارش و سر ریزی سدها به دست فراموشی سپرده شود و لازم است همواره برنامه ریزی حساب شده و آمادگی لازم با بحران خشکسالی را مد نظر قرار دهیم.

کیاءالحسینی مسئول نظام بهره برداری اداره کل تعاون روستایی اعلام کرد: سطوح درخواستی آبیاری شبکه مدرن سد گلستان و بوستان 1350 هکتار است که علی رغم سطح سبز مناسب بدلیل بارندگی، تعاونی ها تمایلی برای عقد قرارداد ندارند.



سراوانی مدیرعامل شرکت توزیع آب گلستان نیز ضمن اعلام گزارش آبگیری آببندانها و مزارع پرورش ماهی پایاب سد گلستان و حاشیه سد وشمگیر گفت؛ تاکنون آبگیری مخازن سدهای ایمر، بی بی شیروان صورت گرفته و با توجه به همکاری مرکز خدمات جهاد کشاورزی آمادگی های لازم جهت توزیع آب وجود دارد.



گفتنی است با توجه به اعلام کتبی نیاز آبی محدود غلات تعاونی های شبکه سد گلستان و بوستان، نسبت به ظرفیت سازی مناسب برای کنترل سیل اقدامات لازم اعمال و آبیاری غلات در سطح 12 هزار هکتار و چهار هکتار آب تخت پنبه در سد وشمگیر، با هماهنگی مرکز خدمات جهادکشاورزی و شرکت توزیع آب و عقد قرارداد انجام پذیرد.