وجود 2 برابر دام مازاد در مراتع گیلان/ لزوم احیا و توسعه مراتع

رحمت الله رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از راههائیکه می تواند به متعادل شدن تعداد دام با میزان علوفه مراتع کمک کند، همکاری و هماهنگی سایر ارگانها و سازمانها برای برنامه ریزی تغییر معیشت برخی بهره برداران و دامداران و تبدیل دامداریهای کوچک سنتی و کم بازده به دامداریهای نیمه صنعتی است.

وی اظهارداشت: همچنین مرتعداران باید برخی از درآمدهای دامی خود را به امر خرید علوفه کمکی و نیز نهادهای مانند سیم خاردار به دلیل ایجاد قرقهای کوچک مساحت یا چاکهای علف بر برای ذخیره سازی علوفه بکار گیرند، تشکیل تعاونیهای مرتعداری و بیمه مراتع نیز از دیگر راههای کاهش فشار دام بر مراتع است.

مدیرکل منابع طبیعی گیلان گفت: مشارکت همه جانبه دامداران در امر مدیریت اصولی بر مرتع و بکارگیری نقطه نظرات فنی کارشناسان ذیربط منابع طبیعی امری ضروری برای دستیابی به مراتع سرسبز و خوب استان خواهد بود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه اهمیت مراتع از دو بعد بررسی می شود، افزود: یک بعد زیست محیطی و دوم بعد اقتصادی است، اهمیت زیست محیطی مراتع چند برابر اهمیت کمی یا تولید علوفه آن است.

رحمانی ادامه داد: همچنین از بعد اقتصادی و کمی و کیفی مراتع می توان به حفظ آب و خاک، تولید علوفه، تولید گیاهان دارویی، صنعتی، گشت و گذار و تفرج، مأمن حیات وحش، زنبورداری و پرورش زنبور اشاره کرد.

وی اذعان داشت: میزان شیب زمین با ایجاد و تولید رواناب و فرسایش رابطه مستقیم دارد بنابراین هر چه موانع و اصطکاک در مسیر جریان آب و یا باد بیشتر باشد، نفوذپذیری آب در زمین بیشتر شده، فرصت زیادتری برای نفوذ بوجود می آید.

مدیرکل منابع طبیعی گیلان گفت: وجود پوشش گیاهی و گیاهان در زمینهای شیبدار و ارتفاعات یک منبع خدادادی است که می تواند از دو طریق سرعت تولید سیلاب و تأثیرات منفی آن را کم کرد یکی از طریق تاج، شاخ و برگ گیاهان و دوم وجود ریشه گیاه که بصورت چنگک عمل کرده و خاک را حفظ می کنند.

وی افزود: معمولا عمق خاک مرتع در ارتفاعات کم است و باید ضمن آگاهی داشتن و آگاهی دادن این موضوع به همه خاک حاصلخیز را که برای بوجود آمدن هر سانتیمتر آن چندین سال زمان لازم است، حفاظت کرد.

رحمانی به اقدامات انجام گرفته برای احیا و توسعه مراتع استان اشاره کرد و افزود: منابع طبیعی گیلان در چهارچوب وظایف محوله و براساس اعتبارات ملی و استانی و حتی بهره گیری از پروژههای مناسب منطقه اقدام کرده بطوریکه هر ساله اقدام به ممیزی مرتع که عبارتست از شناسایی دامدار و صدور کارت پروانه چرا می شود.

وی اظهارداشت: همچنین پروژه تهیه طرح مرتعداری نیز پیگیری شده که در آن برنامه مدون در قالب انجام پروژههای اصلاحی و احیایی مانند کودپاشی مرتع، کپه کاری، بذرپاشی، قرق مراتع، احداث آبشخوار، تبدیل دیمزار کم بازده ( علوفه کاری )، هدایت آب به مراتع و چشمه و آبشخوارها مشخص می شود و توسط مرتعداران و با نظارت فنی کارشناسان و مأموران منابع طبیعی به مرحله اجرا و انجام می رسد.

مدیرکل منابع طبیعی گیلان گفت: همچنین با استفاده از یکی از سنتهای قدیمی و مفید مرتع یعنی بکارگیری قرقبان و دشتبان در پروژه مدیریت اصولی بر مراتع و کنترل پروانه چرا زمان ورود و خروج دام و نیز تعداد مجاز دام ورودی به مرتع نظارت شده و بعنوان یکی از مهمترین پروژههای موثر در حفظ و احیا مراتع در سرلوحه قرار گرفته است.

وی افزود: در هر حال ارائه گزارشات قرقبانان یا مرتعداران به واحدهای منابع طبیعی و نیز مشارکت آنان در انجام پروژههای مرتع عاملی موثر در بهبود وضعیت مراتع استان خواهد بود.

رحمانی اظهارداشت: همچنین فرهنگ سازی و تبیین اثرات رعایت ضوابط و قوانین در مراتع استان با برگزاری کلاسهای آموزشی و ترویجی بطور مرتب توسط منابع طبیعی پیگیری می شود که در چند ساله اخیر اثرات مفیدی را بر جای گذاشته، بطوریکه چرای زودرس دام در کل مراتع استان در حال کمرنگ شدن است.

وی یادآورشد: عوامل مخرب در مراتع شامل تعداد دام مازاد بر ظرفیت، تعداد بهره بردار غیرمجاز، تبدیل اراضی مرتعی به زمینهای زراعتی، چرای زودرس و بی موقع و ورود احشام سرگردان و سنگین مانند اسب و گاومیش است.