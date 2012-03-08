گوشت قرمز با قیمت 9200 تومان در چهار محال و بختیاری توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جیلان پیش از ظهر پنج شنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه، اظهار داشت: 14 هزار واحد صنفی در شهرستان شهرکرد وجود دارد که در مواقع نیاز جوابگو تقاضا مردم است.

وی تصریح کرد: نمایشگاه ها در سراسر استان به منظور تعدیل قیمت کالاها و از بین بردن اختلاف بین عرضه و تقاضا و همچنین پاسخگویی به نیاز مردم استان در ایام پایان سال فعال است.

جیلان ادامه داد: کیف و کفش، مواد غذایی و پروتوئینی، خشکبار و آجیل از جمله محصولاتی است که در این نمایشگاه ها با تخفیف 10 درصد به فروش می رسد.

وی با اشاره به توزیع گوشت مرغ زیر قیمت بازار در سطح استان، عنوان کرد: 500 تن مرغ منجمد برای توزیع در این ایام اختصاص یافته که از این میزان تا کنون 180 تن و به قیمت سه هزار و 50 تا سه هزار و 100 در سطح استان به فروش می رسد.

جیلان با بیان اینکه توزیع میوه شب عید نیز توزیع خواهد شد، بیان داشت: در حال حاضر سیب و پرتقال خریداری و در سردخانه ها نگهداری می شود و از تاریخ 20 اسفند در 47 شبکه استان توزیع می شود.

وی افزود: 400 تن شکر نیز با قیمت یک هزار و 275 تا یک هزار و 300 در سطح استان توزیع خواهد شد.

جیلان اذعان داشت: روغن نباتی نیز به میزان400تن درخواست داده شده که در صورت نیاز بر بازار عرضه می شود.



1800 تن میوه در انبار های چهار محال و بختیاری ذخیره شده است

معاون داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: 47 غرفه در سطح استان آماده عرضه یک هزار و 800 تن میوه به مردم هستند.

وی ادامه داد: گوشت قرمز برزیلی نیز چند روز آینده با قیمت نه هزار و200 تومان در سطح استان در فروشگاه های بزرگ و نمایشگاه ها به میزان قابل توجهی توزیع خواهد شد.

