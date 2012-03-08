حمیدرضا فرزانه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: برای همین منظور من و سایر بازیکنان تیم فوتبال صبای قم با انگیزه بالا روند آمادهسازی تیم صبا را دنبال می کنیم تا در دیدار با تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان بازی خوبی را به نمایش بگذاریم.
وی با تاکید بر آمادگی بالای تیم فوتبال صبای قم برای این بازی، تصریح کرد: در بازی گذشته مقابل تیم فوتبال پرسپولیس تهران با اینکه صاحب موقعیتهای فراوانی شدیم ولی متاسفانه یک اشتباه از سوی داور مسابقه سبب شد در خانه خود دو امتیاز با ارزش را از دست بدهیم.
مدافع تیم فوتبال صبای قم با بیان اینکه ما تا به این هفته توانستهایم قدرت صبا را نشان دهیم، اظهار کرد: این در حالی است که در هفته بیست و هفتم کار سختی در مقابل تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در پیش داریم و باید با تمام توان در این دیدار ظاهر شویم.
مصاف صبا با ذوب آهن در سیزدهمین میهمانی لیگ برتر
وی با بیان اینکه صبای قم در سیزدهمین بازی خارج از خانه خود صد در صد به دنبال سه امتیاز دیدار با ذوب آهن اصفهان است، تاکید کرد: بازیکنان ما در تلاش برای ادامه درخشش در دیدارهای خارج از خانه این فصل، در روزهای اخیر تمرینات آمادهسازی را با انگیزه و روحیه بالایی دنبال میکنند.
فرزانه بیان کرد: به خوبی نقاط ضعف خود را پوشش دادهایم تا از این طریق بتوانیم در مقابل تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان به اهداف خود دست پیدا کنیم که البته اصلا کار سادهای نیست چون آنها حریفی دونده و جنگنده هستند و باید بازی کم اشتباهی را در میدان مسابقه روز شنبه هفته آینده در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان به نمایش بگذاریم.
صبای قم چهارمین و ذوب آهن هفتمین تیم جدول رده بندی
مدافع تیم فوتبال صبای قم عنوان کرد: ذوب آهن اصفهان را هرگز دست کم نخواهیم گرفت زیرا با اینکه آنها در این فصل همچون دو فصل گذشته موفق نشدند تیم پرقدرتی باشند اما هر بازی شرایط خاص خود را دارد ولی ما در خانه حریف تنها به پیروزی میاندیشیم.
وی تصریح کرد: بازیکنان ما با ارائه بازی خوب توانستهاند در فصل جاری لیگ برتر فوتبال بهترین نمایش خود را ارائه دهند و این نتایج نشان از قدرت بالای تیم دارد برای همین در طول هفته به خوبی تمرین کردهایم و مربیان ما نیز تمرینات را متناسب با نوع بازی تیم ذوب آهن اصفهان طراحی کرده اند.
گفتنی است: تیم فوتبال صبای قم که در حال حاضر با کسب 42 امتیاز بعد از تیم های فوتبال فولاد مبارکه سپاهان اصفهان، استقلال تهران و تراکتور سازی تبریز در مکان چهارم جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور قرار دارد، در هفته دهم از دور برگشت این مسابقات از ساعت 16 روز شنبه بیستم اسفند ماه به مصاف ذوب آهن اصفهان میرود.
قم - خبرگزاری مهر: مدافع تیم فوتبال صبای قم گفت: در شرایطی مقابل ذوب آهن اصفهان قرار میگیریم که می خواهیم با قدرت به سه امتیاز دست یابیم.
حمیدرضا فرزانه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: برای همین منظور من و سایر بازیکنان تیم فوتبال صبای قم با انگیزه بالا روند آمادهسازی تیم صبا را دنبال می کنیم تا در دیدار با تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان بازی خوبی را به نمایش بگذاریم.
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