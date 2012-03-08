آموزش در هنر باید جدی گرفته شود/ حاشیه آفت هنر است

به گزارش خبرنگار مهر، فرید سرمست قبل از ظهر پنج شنبه در مراسم اختتامیه جشنواره ملی تئاتر سرود و تواشیح که در سالن سیروس صابر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز برگزار شد، اظهار داشت: آموزش در هنر باید جدی گرفته شود.



وی با انتقاد از اینکه امروزه فتوا و پیام های هیئت داوران امروزه دیگر تاثیر خود را ندارد، اضافه کرد: در این جشنواره حضور بزرگترین ارزش را دارد که واقعاً این حضور قابل تقدیر است.



حاشیه آفت هنر است



وی افزود: حاشیه آفتی است که امروزه در تئاتر کشور وجود دارد و همه مدیران فرهنگی کشور و همه هنرمندان با نیت خوب قصد فعالیت و خدمت داشتند ولی از هدف دور شدند که دلایل مختلفی دارد.



مسئول ستاد برگزاری جشنواره ملی تئاتر سرود و تواشیح سپاه پاسداران با تاکید بر اینکه برنامه ریزی هدفمند نشانه دار باید مد نظر قرار گیرد، اضافه کرد: همه شرکت کنندگان در این جشنواره از ارزش یکسان برخوردار هستند.

