520 غرفه عرضه مستقیم کالا در کهگیلویه و بویراحمد دایر شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین حیدر پور صبح پنج شنبه در نشست کمیسیون تنظیم بازار استان، گفت: این نمایشگاه ها در راستای تنظیم بازار و ارائه کالاها با قیمت کمتر و بالا بردن قدرت خرید اقشار مختلف مردم برپا می شود.

وی افزود: مقداریک هزار تن میوه شب عید که شامل 600 تن پرتقال و 400 تن سیب است، طی روزهای آینده در سطح بازاراستان توزیع خواهد شد.

حیدر پورعنوان کرد: همچنین دیگر اقلام مورد نیاز مردم از جمله 350 تن برنج،190 تن مرغ منجمد، 52 تن گوشت قرمز منجمد و303 تن شکر هم برای تنظیم بازار در این ایام به بازار استان تزریق می شود.

وی تاکید کرد: کالاهای ذکر شده با 10تا 15 درصد پایینتر از قیمت بازار به دست مردم می رسد.

طرح نظارتی ویژه نوروز در حال اجراست

رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت بیان داشت: طرح نظارتی ویژه نوروز سال 91 که از 11اسفند آغاز شده تا 15 فروردین 91 در سطح استان اجرا می شود.

حیدرپور افزود: درحوزه نظارت وکنترل بازار، بازرسان این سازمان تخلفات اقتصادی از جمله گرانفروشی،عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور، احتکار، اقلام تاریخ مصرف گذ شته، اعلام موجودی انبارها و سایر تخلفات اقتصادی را از واحدهای خرده فروش، عمده فروش، رستوران های بین شهری، مراکز خودرویی و تعمیر گاهها پیگیری و در صورت مشاهده تخلفات اقتصادی با تشکیل پرونده به تعزیرات حکومتی معرفی خواهند کرد.

وی بیان داشت: این طرح با هدف افزایش خرید و تقاضای عمومی برای بسیاری ازکالاها و خدمات در روزهای پایانی سال به اجرا گذاشته می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت ضمن تاکید بر ضرورت کنترل و نظارت بر وضعیت بازار کالاها و خدمات در ایام پایانی سال گفت: این نظارت در مراحل تامین، توزیع، ارائه خدمات و قیمت و همچنین ایجاد زمینه مناسب برای تامین مایحتاج عمومی، جلوگیری از تخلفات احتمالی و رسیدگی سریع و دقیق به شکایات و گزارشهای مردمی و پرونده های تشکیل شده اجرایی می شود.