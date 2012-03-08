ساماندهی دو رودخانه شرق گلستان آغاز شد

حسین قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پروژه ساماندهی و دیواره سازی رودخانه های استان هم اکنون بر روی دو رودخانه نیل برگ به طول حدود 250 متر در داخل روستای زینب آباد شهرستان رامیان و رودخانه خرمالو به طول حدود 150 متر در مجاورت روستای قزلجه در شهرستان آزادشهر آغاز شده است.

وی اظهار داشت: این دو پروژه مبلغ دو میلیارد و 60 میلیون ریال را به خود اختصاص داده و پیش بینی می شود برابر قرارداد ظرف 4 ماه آینده به پایان برسد.

قنبری گفت: با اجرای این دو پروژه بخشی از روستاهای زینب آباد و قزلجه از حوادث احتمالی در برابر سیل در امان می مانند.

آزادشهر و رامیان در شرق گلستان واقع شده اند.