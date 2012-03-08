رأی قاطع مردم درانتخابات نشانه اعتماد و رأی به اصل نظام اسلامی بود

به گزارش مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز(پنجشنبه) در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس خبرگان، ضمن سپاس و تجلیل بی دریغ از حرکت عظیم، به هنگام، هوشمندانه و همراه با بصیرت مردم در انتخابات 12 اسفند، به تبیین تأثیرها و پیام های این حضور پرشکوه پرداختند و تأکید کردند: رأی اکثریت قاطع مردم در انتخابات مجلس نهم ، در واقع رأی به اصل نظام اسلامی و نشان دهنده اعتماد کامل آنان به نظام بود و همچون سیلی هوشیار کننده، افرادی را که درخصوص اصل نظام و آینده آن و مردم، در توهم و خیال پردازی بسر می بردند، بیدار، و حقیقت را آشکار کرد.

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه حقیقتاً مردم عزیز کشور در این انتخابات سنگ تمام گذاشتند، افزودند: مردم در انتخابات 12 اسفند و در عرصه رویارویی با جبهه مخالفان، قدرت ناشی از ایمان و بصیرت خود را به میدان آوردند و با این حرکت عظیم ، طراحی های چندین ماهه معاندان را برای انتخاباتی بی رونق، نقش بر آب کردند.

حضرت آیت الله خامنه ای خاطرنشان کردند: حضور گسترده مردم در انتخابات در واقع جاری شدن رحمت الهی در کشور بود که به همین دلیل باید شکرگزار خداوند متعال بود و پیشانی سپاس را در مقابل این رحمت الهی، بر خاک سائید.

ایشان لازمه نزول رحمت الهی را فراهم کردن موجبات رحمت الهی دانستند و افزودند: ملت ایران با حضور در صحنه، بصیرت و ایستادگی خود، موجبات رحمت الهی را فراهم کرد که برای این توفیق نیز باید شکرگزاری کرد.

رهبر انقلاب اسلامی بار دیگر تأکید کردند: با همه وجود از مردم عزیز ایران تشکر می کنم.

حضرت آیت الله خامنه ای از همه دست اندرکاران انتخابات مجلس نهم، بویژه شورای نگهبان که وظیفه ای سنگین و دقیق بر عهده دارد، قدردانی کردند و افزودند: در این انتخابات، دولت، وزارت کشور، مسئولان و دستگاههای امنیتی، دستگاههای تبلیغاتی و صدا و سیما واقعاً کار بزرگ و برجسته ای انجام دادند و توانستند این موضوع بسیار حیاتی را به بهترین وجه به سرانجام برسانند.

ایشان سپس با اشاره به الگوی نظام مردم سالاری دینی و جایگاه انتخابات در این الگو خاطرنشان کردند: انتخابات یک رکن مهم نظام است و مردم سالاری دینی متکی به انتخابات است، بنابراین هر فردی که به نظام اسلامی اعتقاد دارد، شرکت در انتخابات را وظیفه خود می داند، حتی اگر انتقادهایی هم به برخی موارد داشته باشد.

رهبر انقلاب اسلامی افزودند: همه کسانی که در انتخابات روز جمعه شرکت کردند، در واقع ضمن عمل به واجب، فهم صحیح خود را نشان دادند، زیرا در نظام مردم سالاری دینی، نمی توان از شرکت در انتخابات، به بهانه برخی انتقادها، انصراف داد.

حضرت آیت الله خامنه ای در ادامه به تبیین آثار انتخابات 12 اسفند پرداختند و تأکید کردند: این انتخابات همچون سیلی بیدار کننده، برخی را که در توهمات خود در خصوص نظام و مردم خیال پردازی می کردند، هوشیار کرد و حقیقت را مقابل چشمان آنان قرار داد.

ایشان با اشاره به سخنان اخیر رئیس جمهور امریکا مبنی بر اینکه وی به جنگ با ایران فکر نمی کند، افزودند: این سخن، سخن خوبی است و نشان دهنده خروج از توهم است اما رئیس جمهور امریکا در ادامه گفته است می خواهیم با تحریم، مردم ایران را به زانو درآوریم، که این بخش از سخنان وی نشان دهنده ادامه توهم در این موضوع است.

رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: ادامه این توهم، به مقامات امریکا ضربه خواهد زد و محاسبات آنها را به شکست خواهد کشاند زیرا، جبهه معاندان بویژه امریکا از 33 سال پیش با تحریم ملت ایران بویژه تشدید آن در این یک سال قصد داشتند مردم را از نظام اسلامی جدا کنند ولی همه ، در روز 12 اسفند، رأی و دلبستگی مردم به نظام اسلامی را دیدند.

حضرت آیت الله خامنه ای، یکی دیگر از نکات مهم انتخابات روز جمعه را، اعتماد مردم به نظام اسلامی دانستند و افزودند: بعد از انتخابات پرهیاهوی سال 88، برخی پیش بینی می کردند که اعتماد مردم به نظام اسلامی سلب شده است اما انتخابات 12 اسفند پاسخی قاطع و روشن به این استنتاج غلط و گمانه زنی خطا بود.

ایشان خاطرنشان کردند: اگرچه انتخابات روز جمعه،انتخابات مجلس بود اما هر رأی مردم، در واقع رأی به نظام اسلامی بود و حضور اکثریت قاطع در پای صندوقهای رأی و بدست آمدن یکی از نصابهای بالای حضور در انتخابات، در 33 سال گذشته، نشان دهنده اعتماد کامل مردم به نظام اسلامی است.

رهبر انقلاب اسلامی، بصیرت و تعالی فکری مردم را یکی دیگر از نکات برجسته انتخابات مجلس نهم برشمردند و تأکید کردند: همه مردم اعم از رأی اولی ها تا افراد کهنسال، برای حضور در پای صندوق رأی، تحلیل و دلیل داشتند که عمده آن هم مربوط به کمین دشمن و هدفگذاری های جبهه معاند بود و این موضوع، نشان دهنده بصیرت مردم است.

حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: یکی دیگر از نکات مربوط به این انتخابات، مسئولیت بسیار سنگین مجلس برآمده از چنین انتخاباتی است که منتخبان آن باید وظایف خود از جمله تصویب قوانین راهگشا را با خردمندی و تدبیر انجام دهند.

ایشان با اشاره به وظیفه مجلس در گزینش وزرا و تشکیل دولتها خاطرنشان کردند: مجلس در انجام این وظیفه نیز، هم دقت و هم انصاف را مد نظر قرار دهد و نباید دقت منجر به بی انصافی شود.

رهبر انقلاب اسلامی مجلس را به حرکت هوشمندانه و همراه با اخلاص توصیه کردند و افزودند: اخلاص و عمل به تکلیف باید سرلوحه کار همه مسئولان در سه قوه و همچنین مناصب روحانی و نظامی باشد.

حضرت آیت الله خامنه ای، با تأکید بر اینکه چارچوب و روش کار در نظام مردم سالاری دینی، انتخابات و رأی مردم است، تأکید کردند: ماده اصلی نظام مردم سالاری دینی، اسلام است که به هیچ وجه نباید از آن تخطی شود.

ایشان افزودند: اسلام می تواند به یک کشور عزت، سربلندی، پیشرفتهای علمی و فناوری، پیشرفت اخلاقی، اهداف متعالی و راههای مناسب رسیدن به این اهداف را اعطاء کند.

حضرت آیت الله خامنه ای مردم سالاری در نظام مردم سالاری دینی را نشأت گرفته از اسلام دانستند و خاطرنشان کردند: اینکه برخی تصور می کنند، مردم سالاری، از غرب گرفته شده، خطا است زیرا اگرچه شکل مردم سالاری در نظام اسلامی و نظام های غربی، یکسان است اما منبع و سرچشمه آنها متفاوت است.

ایشان با تأکید بر اینکه نظام مردم سالاری دینی برای رأی مردم، ارزش و کرامت قائل است، افزودند: در نظام مردم سالاری دینی، چارچوبهایی کاملاً متفاوت با چارچوبهای مردم سالاری غربی وجود دارد زیرا چارچوبهای مردم سالاری غربی، ظالمانه است.

رهبر انقلاب اسلامی، جرم بودن انکار و یا تردید در افسانه هولوکاست در غرب، در کنار نبود حق اعتراض به اهانت صریح به پیامبر اعظم (ص) را نمونه ای از چارچوبهای غلط و ظالمانه مردم سالاری غربی برشمردند و خاطرنشان کردند: یکی دیگر از این نمونه ها، جرم بودن حضور زنان محجبه در محل کار است.

حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر اینکه در نظام مردم سالاری دینی، شرع و دین و احکام الهی لازم الاجرا و چارچوب زندگی فردی و اجتماعی است، افزودند: در چنین نظامی، همه امور اعم از انتخاب قانونگذاران و یا مجریان، با رأی مردم است و نظام جمهوری اسلامی تلاش دارد تا این چارچوب را بصورت کامل و همانگونه که در اسلام ترسیم شده، پیاده کند.

در ابتدای این دیدار آیت الله مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان در سخنانی ضمن قدردانی از حضور با شکوه مردم در انتخابات 12 اسفند، راهنماییهای رهبر انقلاب اسلامی را در شکل گیری این حضور حماسی بسیار مؤثر دانست و گفت: یکی از ارکان انقلاب و نظام، حضور مردم در صحنه است که امام (ره) بارها بر آن تأکید می کردند.

آیت الله مهدوی کنی با تأکید بر اینکه حفظ و استمرار نظام اسلامی منوط به حفظ ستون آن یعنی ولایت و رهبری است، افزود: نمایندگان مجلس خبرگان بر عهدی که با رهبری بسته اند، باقی هستند و حراست از جایگاه رهبری و ولایت فقیه را وظیفه خود می دانند.

در این دیدار همچنین آیت الله یزدی نایب رئیس مجلس خبرگان، گزارشی از مباحث مطرح شده در اجلاس دو روزه خبرگان ارائه کرد.

