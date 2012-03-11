آثار محمد حقوقی تجدید چاپ شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حقوقی از معدود منتقدان جدی شعر در ایران بود که سالها در جُنگ اصفهان و مجلات فرهنگی و ادبی، مقاله مینوشت و شعر کهن و معاصر ایران را تحلیل و بررسی میکرد.
او در مجموعه کتابهایی که با عنوان «شعر زمان ما» منتشر کرد، شعر نو ایران را با ریزبینی خاص خود مورد ارزیابی قرار داد و مجموعهای از نقد شعر از خود به جا گذاشت. حقوقی از سال 64 نگارش و انتشار این مجموعه را برای انتشارات نگاه آغاز کرد.
او در این کتابها بر آن بود تا موفقترین و قابل بحثترین شعرهای شاعران مهم معاصر را بیاورد و مقدمهای مبسوط و روشنگر بر هر کتاب بنویسد و مختصات و کیفیات شعر شاعران را از جوانب زبانی و محتوایی و نیز تاثیرگذاری بر شاعران دیگر مورد بررسی قرار دهد.
انتشارات نگاه به تازگی کتابهای محمد حقوقی را با چاپ و جلدهایی متفاوت روانه بازار کرده است. این مجموعه شامل سه کتاب است.
«نیما یوشیج» چاپ نهم در 353 صفحه، شمارگان 2000 نسخه و قیمت 7500 تومان، «فریدون مشیری» چاپ چهاردهم در 240 صفحه، شمارگان 4000 نسخه و قیمت 5500 تومان و «مهدی اخوان ثالث» چاپ پانزدهم در 391 صفحه، شمارگان 2000 نسخه و قیمت 8500 تومان منتشر شدهاند.
از این مجموعه پیشتر کتابهای احمد شاملو، سهراب سپهری و فروغ فرخزاد نیز به چاپ رسیده بود.
«شعر زمان ما» قرار است توسط فیض شریفی شاعر و منتقد ادبی که سالها در این مجموعه با محمد حقوقی همکاری کرده بود، ادامه پیدا کند.
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