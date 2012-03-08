به گزارش خبرنگار مهر، خبر انتصاب سعید مرتضوی از متهمان پرونده کهریزک به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی از سوی دولت در هفته اخیر وانکش های مختلفی را از سوی نمایندگان مجلس و خانواده قربانیان کهریزک در اعتراض به این حکم به همراه داشت.

پرویز سروری رئیس کمیته امنیت داخلی مجلس و یکی از مسئولان پیگیری پرونده کهریزک در خصوص انتصاب مرتضوی گفت: انتصاب مرتضوی به این سمت برای وزیر کار، تعاون و رفاه مشکل ایجاد می کند، چرا که نمایندگان مجبور می شوند از وزیر سوال کرده و این سوال حتما به طور جدی مطرح خواهد شد.

وی در ادامه افزود: انتصاب مرتضوی با توجه به اتهاماتی که متوجه وی است، حتما آثار مثبتی را در پیش نخواهد داشت و این موضوع باید در دادگاه بررسی شود.

سروری خاطرنشان کرد: اگر کسی به واسطه قرار گرفتن در طبقات قدرت از پیگیری مصون بماند، امری مضمون و مغایر گفتمان انقلاب و اصولگرایی است.

حضور مردم در این دوره از انتخابات از حساسیت بیشتری برخوردار است

حضرت‌آیت‌الله العظمی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اولین ساعات آغاز رای گیری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در رهنمودی به ملت ایران اظهار داشتند: توصیه من توصیه همیشگی‌ است. معتقدم این یک وظیفه برای ما هست، همچنان‌که یک حقی است متعلق به ما. ما باید از این حقمان استفاده کنیم و این وظیفه را انجام دهیم، همچنین معتقد هستم که این کار مثل نماز هر چه به اول وقت نزدیکتر باشد فضیلتش بیشتر است، نه اینکه بخواهم بگویم شرعاً مانند نماز است، بلکه بر حسب نگاه عقلایی اگر انسان اول روز جمعه این کار را انجام دهد فکرش آسوده است که وظیفه را انجام داده است و بعد به سراغ کارهای دیگرش می‌رود، برخلاف اینکه این کار را آخر وقت انجام دهد.



توصیه محسن رضایی به کاندیداهایی که رای نمی‌آورند

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهارداشت: حضور مردم در این انتخابات تابلو خوبی برای نمایش قدرت مردم است.

رضایی در خصوص پیام حضور مردم برای دشمنان گفت: با حضور گسترده مردم در انتخابات دشمنان می فهمند مردم ایران خودشان و نظامشان را دوست دارند و راهی را که شروع کرده اند در آن ایستادگی خواهند کرد.

وی اظهار داشت: این پیام مهم است برای اینکه دولتمردان دنیا رفتارشان را با ما تطبیق دهند، تناسب سازی کنند و ذهنیت های غلطی که در ذهن آنها شکل گرفته را خارج کرده و واقعیت های جمهوری اسلامی ایران را به آنها نشان دهند.

خاتمی در دماوند رای خود را به صندوق انداخت

سید محمد خاتمی با حضور در پای یکی از صندوق های رأی در یکی از مدارس روستای وادان از توابع شهرستان دماوند، رأی خود را به صندوق انداخت.

سید محمد خاتمی، بعدازظهر روز 12 اسفند ساعت 13 و 50 دقیقه با حضور در پای صندوق رأی در مدرسه ابتدایی امام صادق(ع) در روستای وادان گیلاوند واقع در حوزه انتخابیه دماوند و فیروزکوه ، رای خود را به صندوق انداخت.

اعتقادی به رقابت درون‌گفتمانی نداریم/ تاثیر حضور مردم بر مذاکرات هسته‌ ای

رئیس ستاد انتخابات جبهه متحد اصولگرایان با بیان اینکه ما در جبهه متحد رقابت درون‌گفتمانی را باور نداریم ‌گفت: ما همواره تاکید بر وحدت بین اصولگرایان داریم و بر مواضع قبلی خود تاکید می کنیم و معتقدیم که باید برای پیشرفت کشور از تمام ظرفیت اصولگرایان در کشور استفاده شود .



زاکانی در ادامه در پاسخ به سوالی در مورد پیروزی اصولگرایان در انتخابات تصریح کرد: اکثریت پیروزی در سراسر کشور متعلق به اصولگرایان است و در بین اصولگرایان نیز اکثریت پیروزی متعلق به جبهه متحد است و آنچه که برای ما روشن است، پیروزی قاطع اصولگرایان در سراسر کشور است.

وی با اشاره به ترکیب لیست 30 نفره اول تهران گفت: 27 نفر از آن‌ها اصولگرا هستند و از بین اصولگرایان نیز سه پنجم آن‌ها کاندیداهای جبهه متحد اصولگرایان هستند.



مشارکت درانتخابات مجلس نهم 64.2 درصد اعلام شد/ مشارکت تهران 52درصد



وزیر کشور مشارکت مردم در انتخابات روز جمعه 12 اسفند را 64.2 درصد اعلام کرد.



مصطفی محمد نجار بعد از ظهر امروز شنبه در گفتگوی زنده تلویزیونی با اعلام این خبر افزود: مشارکت در شهر تهران 48 درصد و در استان تهران 52 درصد بوده است.



به گفته وزیر کشور بیشترین مشارکت در استان کهگیلویه و بویراحمد به میزان 88 درصد اعلام شد.

5 کاندیدا از شهر تهران به مجلس راه یافتند/ رقابت 50 کاندیدا در دور دوم



رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور در نشست خبری اسامی کاندیداهای شهر تهران که در مرحله اول به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کرده اند را اعلام کرد.



سید صولت مرتضوی رئیس ستاد انتخابات کشور در نشست خبری با خبرنگاران نتایج آرای ماخوذه از 3811 شعبه در شهر تهران از مجموع 2.205.152 آرای ماخوذه که تعداد 1.999.474 رای آن صحیح می باشد را اعلام و گفت: تعداد 5 نفر از کاندیداهای نمایندگی شهر تهران در مرحله اول حائز اکثریت آرا شده و به مجلس شورای اسلامی راه یافته اند.



وی افزود: غلامعلی حداد عادل با 1.096.744 رای ، سید علیرضا مرندی با 692.617 ، سید محمد حسن ابوترابی فرد با 677.720 ، مرتضی آقاتهرانی با 676.142 و سید مسعود میرکاظمی با 574.049 رای حائز اکثریت آرا شده و به مجلس شورای اسلامی راه یافته اند.



دور دوم انتخابات مجلس نیمه اول اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد



وزیر کشور گفت: به احتمال زیاد نیمه اول اردیبهشت ماه دور دوم انتخابات مجلس نهم برگزار خواهد شد، البته باید برای تعیین زمان با شورای نگهبان هماهنگی‌های اولیه را انجام دهیم.



وی با بیان اینکه مشارکت مردم در کل کشور 64 درصد بود، افزود: البته در 3 استان شاهد مشارکت بالای مردم بودیم، کهگیلویه، ایلام و چهارمحال و بختیاری به ترتیب 89، 87 و 81 درصد آراء را از آن خود کرد.



نجار اظهار داشت: همچنین از 290 کرسی مجلس 225 نفر در دور اول به عنوان منتخبین مردم در مجلس نهم تعیین شده اند و مابقی به دور دوم انتخابات راه یافتند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی دو اصله نهال غرس کردند



در هفته منابع طبیعی و روز درختکاری حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ظهر روزدوشنبه دو اصله نهال غرس کردند.



رهبر انقلاب اسلامی سپس در سخنانی، با اشاره به اهمیت و ضرورت توجه به درخت و فضای سبز در زندگی و سلامت انسان، خاطر نشان کردند: روز درخت کاری یکی از روز های پر برکت در جمهوری اسلامی است که موجب شده در سالهای اخیر مردم و مسئولین به درخت و محیط زیست توجه بیشتری نشان دهند.



سؤال از رئیس جمهور حواس دولت را بیشتر جمع می‌کند



محسن رضایی در گفتگو با خبرنگار مهردر خصوص حضور رئیس جمهور در مجلس و سوال نمایندگان ملت از وی اظهار داشت: سوال از رئیس جمهور توسط نمایندگان یک موضوع عادی است و نباید آن را به یک پدیده غیرعادی تبدیل کرد.



وی در ادامه افزود: اگر سوال از رئیس جمهور و یا نظارت بر مجلس نباشد و فرایندهای دموکراتیک در ایران جدی گرفته نشود کم کم اداره کشور حالت تصنعی به خود خواهد گرفت، به همین خاطرفکر می کنم سوال از رئیس جمهور می تواند در راستای تقویت کشور باشد.



دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: مهم این است که ما سوال از رئیس جمهور را تبدیل به جار و جنجال ویک موضوع غیر عادی و فوق العاده نکنیم.



رضایی با اشاره به اینکه سوال از رئیس جمهور وظیفه مجلس است اظهار داشت: دولت باید در مقابل سوال نمایندگان پاسخگو باشد، چرا که با این کار هم دولت حواسش را بیشتر جمع می کند تا خوب کار کند و هم مجلس حق خودش را ادا کرده است.

تذکر کتبی به احمدی نژاد درباره حکم انتصاب مرتضوی



تذکر کتبی 15 نماینده مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور مبنی بر انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در صحن علنی مجلس قرائت شد.

در پایان جلسه صحن علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی تذکر کتبی جمعی از نمایندگان به رئیس جمهور قرائت شد.

چهارشنبه آینده رئیس جمهور به نمایندگان ملت پاسخ می دهد



نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از قطعی شدن زمان حضور رئیس جمهوری در صحن علنی مجلس برای پاسخ به سوال نمایندگان خبر داد و گفت: احمدی نژاد روز چهارشنبه به مجلس می آید.



ریس جمهور طی حکمی اعضای هئیت نظارت بر اجرای قانون اساسی را منصوب کرد



به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمود احمدی نژاد با استناد به اصل 113 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور صیانت از اصول مترقی آن به عنوان میثاق ملی و ثمره ارزشمند انقلاب اسلامی، طی حکمی اعضای «هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی» را منصوب کرد.



شورای عالی فضای مجازی با حکم رهبر معظم انقلاب تشکیل شد



حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ضمن دستور برای تشکیل شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور، اعضای حقوقی و حقیقی این شورا را تعیین کردند.



رهبر انقلاب اسلامی آثار چشمگیر شبکه جهانی اینترنت در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، لزوم برنامه ریزی و هماهنگی به منظور صیانت از آسیب های ناشی از آن، و بهره گیری حداکثری از فرصت‌ها در جهت ارائه خدمات گسترده و مفید به مردم را از دلایل اصلی ضرورت تشکیل شورای عالی فضای مجازی برشمردند و تأکید کردند: این شورا وظیفه دارد مرکزی بنام مرکز ملی فضای مجازی کشور ایجاد کند.