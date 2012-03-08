  1. استانها
  2. گلستان
۱۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۱۳

صفری:

سه هزار اصله نهال نارنج و سرو در گرگان توزیع شد

سه هزار اصله نهال نارنج و سرو در گرگان توزیع شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری گرگان از اهداء سه هزار نهال نارنج و سرو به شهروندان گرگانی همزمان با هفته درختکاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، موسی الرضا صفری پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای شهر افزود: کاشت متمرکز نهال در محله سبزه مشهد با حضو مسئولان به یاد شهدای گمنام نیز از برنامه های هفته درختکاری در گرگان است.

وی در ادامه با تاکید بر اهمیت درختکاری در اسلام و مدیریت شهری عنوان کرد: اهداء 7500 اصله نهال در محلات کاشانی، الغدیر، 230 دستگاه و انجیراب نیز از برنامه های سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری گرگان در هفته درختکاری است.

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری گرگان همچنین کاشت 400 اصله نهال در کوی عرفان با مشارکت شهروندان و برگزاری مراسم حفظ و صیانت از فضای سبز و طبیعت با حضور همیاران فضای سبز و مهدهای کودک و تشکیل نمادین زنجیره انسانی حفظ طبیعت در میدان بسیج را از جمله برنامه های این هفته عنوان کرد.

هفته منابع طبیعی از 15 تا 22 اسفندماه است.

کد مطلب 1554945

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها