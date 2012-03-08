سه هزار اصله نهال نارنج و سرو در گرگان توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، موسی الرضا صفری پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای شهر افزود: کاشت متمرکز نهال در محله سبزه مشهد با حضو مسئولان به یاد شهدای گمنام نیز از برنامه های هفته درختکاری در گرگان است.

وی در ادامه با تاکید بر اهمیت درختکاری در اسلام و مدیریت شهری عنوان کرد: اهداء 7500 اصله نهال در محلات کاشانی، الغدیر، 230 دستگاه و انجیراب نیز از برنامه های سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری گرگان در هفته درختکاری است.

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری گرگان همچنین کاشت 400 اصله نهال در کوی عرفان با مشارکت شهروندان و برگزاری مراسم حفظ و صیانت از فضای سبز و طبیعت با حضور همیاران فضای سبز و مهدهای کودک و تشکیل نمادین زنجیره انسانی حفظ طبیعت در میدان بسیج را از جمله برنامه های این هفته عنوان کرد.

هفته منابع طبیعی از 15 تا 22 اسفندماه است.